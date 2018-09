Candidata a Musa do Brasil, Thay Lupi abre jogo sobre depressão: “fase difícil”

Prestes a começar, o concurso Musa do Brasil 2018 anunciou mais uma forte candidata ao título. A modelo e it girl Thay Lupi, de 19 anos, irá representar o estado do Paraná, onde nasceu e mantém suas raízes. Mas, quem vê a morena sempre linda e sorridente, nem imagina que ela já teve depressão. Recuperada, ela quer superar suas 26 concorrentes e conquistar o título de mulher mais bonita do país.

“Minha adolescência foi marcada por momentos ruins e poucas amizades. Sofri muito bullying por ser nerd. As pessoas não acreditavam no meu potencial, e eu também. E depois que comecei a trabalhar, por ficar muito sobrecarregada, senti na pele o que é a depressão. Procurei ajuda psicológica antes que isso me levasse a acabar com a minha vida. Isso me tornou mais forte, me motivou a buscar o sonho de ser modelo”, conta.

E foi no Musa do Brasil que Thay viu a chance de coroar a sua trajetória de superação. Com o incentivo da família, dos amigos e seguidores nas redes sociais, ela promete muita polêmica durante a competição para ostentar a faixa ouro. “Estar ao lado das mais lindas mulheres do Brasil me dá uma vontade enorme de seguir adiante, acreditando no meu potencial e na minha beleza. Cheguei para causar”.

Para marcar sua entrada no concurso, a modelo posou sensual de lingerie e descartou, logo de cara, a possibilidade de posar nua. “Tenho uma sensualidade ingênua. Gosto dessa minha personalidade de menina-mulher. Até pelo meu biotipo, né? Tenho um shape mais slim e sou quase toda natural”, diz a modelo que colocou recentemente silicone nos seios. “Nesse momento não faria nu por dinheiro algum”.

Eduardo Graboski/M2 Mídia