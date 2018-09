Musa Laís Cruz brilhou na feijoada do Maranhão em Belo Horizonte

Feijoada do Maranhão @valdezmaranhao em Belo Horizonte, 27 anos de feijoada reuni a sociedade inteira de MG e turista de todo canto do Brasil uma confraternização entre amigos que se tornou a maior feijoada de minas gerais, e nossa musa Laís Cruz e coroada pela sétima vez pra encantar e simpatizar o evento que aconteceu no automóvel clube onde acontece as maiores festa da cidade e como sempre nossa musa brilhou na festa em diversas mídias que estavam no local o evento teve apoio da Globo minas e nossa musa apareceu em um.comercial global levando o povo mineiro a delírio.

"É uma honra ser musa e coroada pelo sétima vez . Faço questão de frequentar este grande evento que acontece todo ano. e uma festa inesquecível", disse Lais Cruz, que também falou sobre sua preparação para cumprir a sua agenda de trabalhos: "Faço academia para aguentar o ritmo que tenho na minha Carreira de modelo e atriz".

Para acompanhar um pouco mais sobre a carreira da modelo, basta segui-la no instagram @laiscruzoficial

