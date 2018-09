DrogaVET lança Caldas e Molhos para medicar pets

Novas formas farmacêuticas são ideais para serem administradas sobre o alimento, no pote da refeição para lambedura ou diretamente na boca do animal

A hora da refeição nunca mais será a mesma após essa receita exclusiva que a DrogaVET lança em primeira-mão ao mercado: a Calda doce e o Molho salgado, ambos palatáveis e facilmente aceitos pelos animais. A novidade traz uma inovação substancial no modo de medicar os pets.

Disponível nas 38 unidades da rede até o final de agosto, o cardápio de sabores da Calda varia de abacaxi, banana, baunilha, canela, doce de leite, leite condensado, laranja, maçã, menta, nozes e chocolate, a frutas vermelhas, que pode ser flavorizada com os sabores de cereja, morango e uva.

Os novos frascos com válvula pump dosadora têm capacidade de 30ml e 50ml e cada pulsação libera 1ml de medicamento

Já para no Molho salgado, há as seguintes opções de Molho branco: azeitona, cenoura, frango, pão, peixe e queijo. Já no Molho escuro, é possível manipular no sabor bacon, carne, costela, fígado, linguiça, picanha e salsicha

Além disso, é possível personalizar a fórmula, associando dois ou mais flavorizantes: banana ou maçã com canela; chocolate com menta; doce de leite com nozes; morango com leite condensado; carne com queijo, frango com bacon, pão com linguiça; pão com manteiga; peixe com azeitona etc.

Segundo a farmacêutica da DrogaVET, Thereza Denes, as novas formas podem ser administradas de três formas: sobre o alimento, no pote da refeição ou diretamente na boca do pet. “Outra novidade é a embalagem. Os frascos possuem válvula pump dosadora que com apenas uma pulsação libera a dose certa do manipulado DrogaVET para o pet, sem a necessidade de lavar seringas ou aplicadores após o uso, geralmente associados às embalagens tradicionais”, ressalta a especialista, destacando ainda que o acionamento da válvula é a vácuo por êmbolo, o que permite o aproveitamento total de seu conteúdo.

Os medicamentos manipulados nas novas formas são indicados para diversos tratamentos e podem conter probióticos, nutracêuticos, polivitamínicos e outras matérias-primas. “Vale informar, contudo, que os antibióticos, por serem mais amargos, podem modificar o sabor da calda ou molho. No momento da compra, o tutor poderá se informar sobre o manipulado DrogaVET mais indicado para cada tipo de medicamento”, finaliza a farmacêutica.

Sobre a DrogaVET

Foi em busca de soluções no segmento de manipulação veterinária, respeitando integralmente todos os princípios éticos que regem a produção de medicamentos e a sua aplicabilidade aos animais que, em 2004, surgiu a DrogaVET. Criada pela farmacêutica Sandra Schuster e seu sócio Flavio Pigatto Monteiro, a empresa é pioneira no ramo e a maior rede de farmácias de manipulação veterinária no Brasil, especializada em produzir e oferecer produtos com inovação e qualidade, atuando na prevenção, tratamento e prolongamento da vida dos animais. Mais informações estão disponíveis no site e na FanPage.