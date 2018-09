Municípios devem responder Censo do Sistema Único de Assistência Social

Gestores e conselheiros de assistência social de todos os municípios do Paraná devem ficar atentos aos prazos para o preenchimento do Censo do Sistema Único de Assistência Social (Censo Suas 2018). O censo é um levantamento anual feito pelo Ministério do Desenvolvimento Social (MDS), que coleta informações sobre a estrutura de funcionamento do Suas. Por meio de um questionário eletrônico, são fornecidos dados relacionados à gestão e financiamento das ações, aos equipamentos, perfil das equipes, serviços e participação social na política de assistência social.

“O censo é uma das ferramentas que permite retratar o Sistema Único de Assistência Social, da gestão à execução. Como em uma fotografia, possibilita ter uma visão global para que sejam tomadas decisões em nível local, regional e estadual”, explica o coordenador de Gestão do Suas da Secretaria da Família e Desenvolvimento Social, Ricardo Michelli.

Aperfeiçoar

Ele ressalta que o comprometimento dos municípios no preenchimento do censo é fundamental para aperfeiçoar a qualidade dos programas, projetos, serviços e benefícios ofertados à população. “As informações coletadas ajudam a identificar os avanços e desafios e servem de subsídio para a elaboração de diagnósticos e indicadores”, diz o coordenador.

O levantamento também embasa o repasses de recursos, como no caso de novos cofinanciamentos e incentivos financeiros repassados pela União e pelo Estado. “Em caso de não preenchimento do Censo Suas, os municípios ou o Estado podem sofrer sanções administrativas, dentre elas o bloqueio de recursos financeiros”, alerta Michelli.

Prazos

O preenchimento dos questionários é feito por etapas, e deve ser respondido exclusivamente por gestores estaduais, municipais e conselheiros de assistência social. A primeira etapa iniciou nesta segunda-feira (10) e vai até o dia 9 de novembro. Nesse período devem ser cadastradas as informações referentes aos Centros de Referência da Assistência Social (Cras) e Centros de Convivência.

Na segunda fase, a partir de 24 de setembro, serão colhidas informações sobre os Centros Especializados de Assistência Social (Creas), os Centros de Atendimento à População de Rua (Centros Pop) e os Centros-Dia. A data limite encerra em 16 de novembro.De 1º de outubro a 23 de novembro, estará disponível o questionário que trata das unidades de acolhimento e das famílias acolhedoras. Por último, Estado e municípios deverão responder às questões relacionadas à gestão, aos conselhos e fundos de assistência social. Este prazo vai de 8 de outubro a 30 de novembro.

Serviço

Para preencher o formulário basta acessar o portal www.mds.gov.br, na aba lateral “Assistência Social”, e depois clicar no banner “Censo Suas 2018 – Preenchimento”. As dúvidas sobre o Censo Suas 2018 podem ser esclarecidas nos 22 escritórios regionais da Secretaria de Estado da Família e Desenvolvimento Social. O atendimento também é feito por meio do telefone 0800-707-2003, pelo formulário eletrônico ou chat disponíveis no site do MDS.

