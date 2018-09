Emilly Araújo será madrinha do Jaguariúna Rodeo Festival 2018

Vencedora do Big Brother Brasil 2017 soma mais de 4 milhões de seguidores em suas redes sociais e mostrará detalhes exclusivos da festa que sempre sonhou em participar

Emilly Araújo e o Jaguariúna Rodeo Festival anunciaram em suas redes sociais na segunda-feira, 10, que a vencedora do Big Brother Brasil 2017 será a madrinha da 30ª edição do evento. A digital influencer soma mais de 4 milhões de seguidores e será responsável por fazer a cobertura de tudo o que acontece na festa.

Da pista ao backstage, Emilly mostrará em seu Instagram detalhes exclusivos do evento , que receberá neste ano Gusttavo Lima, Zé Neto & Cristiano, DJ Samhara, Wesley Safadão, Matheus & Kauan, Dennis, Chitãozinho & Xororó, Henrique & Juliano, Make U Sweat, Gustavo Mioto, Jorge & Mateus, Luan Santana e Alok.

Sempre ligada no universo sertanejo, Emilly sempre teve o sonho de participar do evento. A Gaúcha ressaltou a emoção e a honra em representar a festa.

“Estou muito honrada em poder representar o Jaguariúna Rodeo Festival. Essa é a primeira vez que serei madrinha de um rodeio. Vou mostrar para o público com os meus olhos todos os detalhes e levar a alegria e tradição desse evento para todo o Brasil. Sou completamente apaixonada por música sertaneja. "Modão tá na pele" é o tema deste ano, mas posso dizer que ele está no meu sangue", ressalta.

O JRF 2018 acontecerá nos dias 14, 15, 21 e 22 de setembro, no Red Park. A festa, que celebrará os 30 anos de existência do evento, terá como tema "Modão tá na pele". O bordão é referência às músicas sertanejas de raiz que fizeram e ainda fazem sucesso entre o público. Nas vozes de antigos e novos nomes do sertanejo, que sempre garantem espaço em seus repertórios, os "modões" estão mais do que confirmados no evento.

Os ingressos estão à venda pelo site da Total Acesso (www.totalacesso.com) e variam de R$ 30 a R$ 499. Os interessados poderão adquirir um passaporte, que dá direito aos quatro dias de evento por R$ 99. Já os convites para a festa de lançamento podem ser encontrados no site: www.guicheweb.com.br