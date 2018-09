Depois de uma primeira rodada recheada, com 59 gols, neste fim de semana a bola voltará a rolar em diversos campos de futebol suiço da cidade por conta da “8º Copa Rolândia”, promovida pela Secretaria de Esportes.

Clique AQUI a tabela e a classificação. Dentre as muitas goleadas, o destaque foi a vitória do Bahia FC diante do Vila Rica por 10x2. São 28 equipes na disputa.

