Rolândia: 3º Jogos Florais no dia 26

As cinco Bibliotecas Municipais de Rolândia – Rui Barbosa, Cidadã, Sesi, Professor José António Goela e Professor Eduardo Kasperski – em parceria com a Secretaria Municipal de Educação,vão promover a 3ª edição dos Jogos Florais, na quarta-feira, 26 de setembro, no Centro Cultural Nanuk, a partir das 19h.

Os Jogos buscam estimular o sucesso escolar dos alunos, desenvolvendo o gosto pela leitura por meio de declamações de poesias. O encontro complementa o contato que a criança tem com a Literatura, sendo destinado aos alunos dos Centros Municipal de Educação Infantil (CMEIS) e Ensino Fundamental da rede municipal.

A organização ficou a cargo da equipe das Bibliotecas, chefiada por Neide Cavalaro. Todos estão convidados para prestigiar. Entrada franca.

NCPMR