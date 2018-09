Rolandense Gustavo Salin é campeão nos Jogos da Juventude do Paraná

A equipe de Ciclismo da Secretaria de Esportes de Rolândia participou dos Jogos da Juventude do Paraná em Toledo de 7 a 11 de setembro e trouxe ótimos resultados. Devido a uma mudança no regulamento a equipe foi composta por 8 atletas, sendo 4 no masculino e 4 no feminino de 14 a 18 anos.

A primeira prova em disputa foi o contra-relógio onde os atletas percorreram uma distancia de 10 km com largada individual de um em um minuto buscando o melhor tempo: no feminino Vitória Rita de Sá conquistou a medalha de bronze e Luana Ferreira (14 anos) ficou em 4º lugar; no masculino o atleta Alexandre Pereira ficou em 5º lugar.

No segundo dia de competição foi realizada a prova de MTB Cross Country, mesmo sem treinar e sem ter bicicletas apropriadas Vitória Rita ficou em 7º lugar e Luana Ferreira em 8º lugar; no masculino Gustavo Salin e Matheus Fernando não concluíram a prova. No último dia foi realizada a prova de circuito ao redor do Lago Municipal, no feminino foram 50 km de prova e a atleta Vitória Rita de Sá conquistou o 4º lugar, Ana Julia Alves ficou em 7º lugar, Luana Ferreira ficou em 15º lugar devido a um pneu furado na ultima volta tirando suas chances de medalha e Verônica Oliveira ficou em 16º lugar.

No masculino foram 60 km de prova muito disputada, o circuito plano fez com que a prova fosse muito rápida exigindo muito dos atletas, e com um belo trabalho em equipe Alexandre Pereira e Leonardo Back ajudaram Gustavo Salin sair em uma fuga com mais dois atletas de Maringá e Curitiba ficando em 3º lugar no Sprint. Porém, após a chegada, os dois atletas melhores posicionados se desentenderam e discutiram, sendo punidos pela arbitragem, assim Gustavo Salin foi declarado campeão da prova.

Na classificação geral Rolândia ficou em 3º lugar no feminino atrás de Maringá e Curitiba e no masculino em 4º lugar atrás de Maringá, Foz do Iguaçu e Toledo. Equipe da Prefeitura Municipal de Rolândia através da Secretaria de Esportes, em parceria com o Colégio Souza Naves e Casa das Bicicletas com patrocínio da Faccar, Ótica King, Armarinhos Frazatto, Ortodontic Center E Construlandia.

NCPMR