Blogueira Camila Nunes lança primeiro livro para peles negras - 'A Beleza para todas as cores'

A blogueira do CCB Digital, Camila Nunes realizou na quarta-feira (12) uma festa em comemoração ao lançamento do primeiro livro para peles negras, de nome 'A Beleza para todas as cores'.

Amigos, familiares e diversas blogueiras fizeram questão de prestigiar o evento, que foi realizado no 'La Carrosse', um elegante e charmoso espaço para eventos sociais e corporativos, contendo um belo jardim que remete à sensação exclusiva do aconchego rústico em meio a cidade.

Entre os convidados estavam as diretoras e fundadoras da CBB digital, Ana Jacobs e Dani Sanches, que fizeram questão de dar um abraço em Camila.

O livro conta um pouco da história da influenciadora, como tudo começou e, claro, está recheado de dicas de beleza para peles negras. Para Camila, a publicação é um grande marco, pois ele também tem como objetivo inspirar outras meninas e mulheres, por meio da automaquiagem. “Precisamos nos empoderar e reconhecer o quanto somos belas. Publicar esse livro não é uma conquista apenas minha, é nossa”, comenta a autora.

Camila possui um canal no Youtube e também um blog que leva o seu nome. Em ambos os meios de comunicação, é possível conferir diversas dicas que vão desde beleza, maquiagem e moda até organização. “Na internet e também no meu livro eu consigo dividir as minhas experiências com outras pessoas, principalmente, como eu me descobri e me encontrei com a maquiagem”, finaliza Camila.

A autora se orgulha do sucesso que vem alcançando e das oportunidades que surgiram com muita luta e determinação. As leitoras poderão ainda conferir no livro os desafios encontrados por ela no caminho e como foi cada vitória.