A torcida tanto pediu e a filha gata do sérvio Petkovic finalmente faz seu primeiro ensaio

O ex-jogador sérvio Dejan Petkovic, de 46 anos, ídolo das torcidas do: Flamengo, Santos, Goiás, Vitória, Atlético Mineiro, Vasco e Fluminense. Tem uma filha chamada Inês Petkovic, de 19 anos de idade, que vem chamando a atenção na mídia social.

A estudante de Economia e Management, aproveitou sua passagem pelo Brasil durante as férias para estrelar seu primeiro ensaio fotógrafico. Pelas lentes de Ricardo Zenicola, antes de voltar a Milão, onde estuda e reside atualmente.

"Estou agora de férias no Brasil e volto na quinta [13] para Milão para começar o meu segundo ano da faculdade", disse ela, que é caçula do ex-jogador, que mora no Rio de Janeiro, enquanto Inês, que antes da faculdade vivia com a mãe e a irmã, Ana, na Sérvia.

A empresa MF Press Global de assessoria de imprensa e mídia social, que já lançou mais de mil modelos no mercado brasileiro e internacional assim como outros profissionais, trabalha com o sérvio e nos contou que o número de fãs que brincam com o ex-jogador sobre sua filha Inês é muito grande. Que chegaram a falar com ela para fazer um ensaio mas que ela tinha vergonha e sempre dizia que queria mesmo é estudar e se formar para ajudar a família de artistas, pois sua irmã, Ana Petkovic é cantora, fora seu pai que atualmente é comentarista esportivo no SporTV. Finalmente a convencemos!

