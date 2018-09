Oftalmologista realiza palestra gratuita sobre doenças oculares na terceira idade

Encontro será no CCI Leste, na próxima segunda-feira, dia 17, às 14h

A Unimed Londrina, em parceria com a Secretaria Municipal do Idoso, realiza na próxima segunda-feira, dia 17, a palestra “Alterações oculares na terceira idade”, com o oftalmologista e cooperado Gerson Aparecido Lopes. O encontro será no CCI Leste (Centro de Convivência do Idoso da Região Leste), às 14h.

Lopes falará sobre doenças cujas características são degenerativas e a prevalência, em pessoas idosas. O palestrante também irá discutir os problemas sem causa aparente que podem surgir com a idade e abordará a influência do tabagismo, diabetes e pressão alta na saúde do olho.

O CCI Leste fica na Rua Gabriel Matokanovic, 260. A palestra é gratuita e não exige inscrição prévia.

O Unimed Solidária é um programa de voluntariado desenvolvido pela Unimed Londrina e conta com a contribuição de médicos cooperados e funcionários da operadora de plano de saúde. Além de palestras, o programa oferece consultas gratuitas a instituições parceiras.

Asimp/UnimedLondrina