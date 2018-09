Municípios do Codinorp aderem a aplicativo que avisa aos pais ausência de alunos

Escolas das redes municipais das dez prefeituras integrantes do consórcio aproximam-se das famílias com tecnologia gratuita

Na próxima terça-feira, dia 18 de setembro, o Codinorp (Consórcio de Desenvolvimento e Inovação do Norte do Paraná) e a Mira Educação – lançam o uso do aplicativo Mira Aula para 47 unidades escolares dos dez municípios que integram o Consórcio. Os professores destas unidades escolares passarão a registrar informações sobre a presença ou a ausência do aluno no aplicativo Mira Aula, que contém um diário de classe digital. As mensagens informando as faltas são enviadas via SMS para os responsáveis automaticamente, em até 24 horas. Elogios e pontos a melhorar sobre os alunos também serão registrados pelo professor e enviados uma vez por semana para a família. Os objetivos da iniciativa são empoderar a comunidade escolar e reduzir as faltas dos estudantes e, consequentemente, a evasão escolar, um dos grandes desafios da política educacional.

A ação faz parte de uma parceria gratuita entre a Mira Educação e o Codinorp, composto pelas cidades de Prado Ferreira, Guaraci, Jaguapitã, Centenário do Sul, Cafeara, Miraselva, Lupionópolis, Porecatu, Florestópolis e Bela Vista do Paraíso. Inicialmente, a parceria atingirá 7600 alunos de creche, Ensino Infantil, Ensino Fundamental I e Educação para Jovens e Adultos. Estarão presentes no evento de lançamento José Carlos Toloi, prefeito de Guaraci; Ana Lúcia Toloi, secretária de educação de Guaraci; Silvio Antonio Damaceno, presidente do Codinorp; e Amauri Fernandes, secretário regional de Educação do Codinorp; e secretários de educação dos municípios participantes e arredores, além de diretores de escolas, professores, pais e responsáveis de alunos.

Além da frequência e do comportamento dos estudantes, o professor também lançará no diário de classe digital o conteúdo da aula e as notas dos alunos. As informações também são encaminhadas para as Secretarias Municipais e à gestão das unidades escolares por meio de relatórios, elaborados com inteligência de dados. O app não demanda acesso à internet via Wi-Fi ou 3G para o funcionamento em sala de aula. Com o celular em mãos, o professor só precisa de alguns toques para preencher o diário de classe digital. Segundo o CEO da Mira Educação, Rangel Barbosa, o objetivo é oferecer ferramentas que, além de empoderar os educadores, tenham como foco a melhoria da presença dos alunos e de seu fluxo escolar. “A tecnologia pode agilizar o contato com as famílias e gerar dados mais apurados, para que a partir deles a Secretaria Regional de Educação possa traçar estratégias de combate à evasão para todos os municípios integrantes”, diz.

Codinorp

É um consórcio público de personalidade jurídica de direito público e natureza autárquica, formado por dez municípios. Foi criado em 2014 para formular e implementar políticas de infraestrutura e desenvolvimento urbano e, após as dez prefeituras considerarem a necessidade de realizar políticas estratégicas de forma regional, sua finalidade foi ampliada para atender a outros interesses comuns dos municípios consorciados, incluindo a gestão das políticas educacionais.

Mira Educação

Criada em 2016, é uma startup que tem como missão apoiar o combate à evasão e a melhoraria da proficiência dos alunos das escolas públicas. A empresa cria tecnologias educacionais para dar mais transparência e eficiência aos processos de aprendizagem e gestão escolar, empoderando gestores públicos e a comunidade escolar com soluções tecnológicas confiáveis e informações precisas