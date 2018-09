Secretaria do Trabalho lança Programa Futuro no Presente nesta sexta (14) em Ibiporã

Programa visa atender jovens com idade entre 16 a 24 anos que se encontram fora do mercado de trabalho. Lançamento será a partir das 9 horas, no CTTI

A Prefeitura Municipal de Ibiporã, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, realizará nesta sexta-feira (14), a partir das 9 horas, no Centro Tecnológico do Trabalhador de Ibiporã (CTTI), o lançamento do Programa Futuro no Presente – Ampliando os saberes da juventude, que visa atender jovens com idade entre 16 a 24 anos que se encontram fora do mercado de trabalho. Todos os jovens que estão dentro dessa faixa etária e desempregados estão convidados a participar do evento.

O projeto foi elaborado objetivando a geração de emprego e renda deste público no município, como também a valorização cidadã, considerando o atual contexto que expõe a juventude às inúmeras vulnerabilidades provocadas pelas desigualdades sociais, as quais culminam com sua exclusão do mercado de trabalho, especialmente àqueles jovens que historicamente enfrentam a dificuldade de acesso à educação formal e oportunidades de qualificação profissional.

“O Programa Futuro no Presente tem a finalidade de contribuir com o desenvolvimento dos jovens, incentivando-os a estabelecerem metas para seu avanço profissional e desenvolvimento pessoal; melhorar as condições de empregabilidade daqueles que buscam sua colocação, recolocação, permanência e progressão profissional, promovendo assim, a inclusão social através do trabalho; além disso, fomentar a economia solidária por meio de práticas econômicas e sociais organizadas, sob a forma de cooperativa, que realizem atividades de produção de bens, comércio justo e consumo solidário”, explicou a secretária Municipal do Trabalho, Maria Romana.

Para que isso se torne concretize, serão executadas diversas ações, como pesquisa de opinião para conhecer os principais anseios dos jovens; visitas domiciliares e em loco, a fim de conhecer a realidade dos jovens que estão à margem da sociedade; realização de eventos nos bairros com o intuito de atrair o interesse dos jovens; aproximação entre o público alvo e os serviços ofertados pela rede de atendimento municipal; oficinas de orientação e preparação para o primeiro emprego, através de confecção de currículo e dicas de como se comportar em uma entrevista de emprego; oferta de oficinas que atendam o interesse dos jovens (informática, fotografia, maquiagem, entre outras); oferta de aulas de inglês, português e matemática, visando melhorar seu desempenho pessoal e profissional; palestras e rodas de conversa com profissionais bem sucedidos, a fim de motivar os jovens inseridos no programa; parceria com faculdades e universidades, tendo em vista a oferta de bolsas de estudo e orientação profissional; parceria com instituições de ensino técnico, a fim de oportunizar a oferta de cursos técnicos aos jovens atendidos; desenvolvimento de atividades profissionais que gerem trabalho e renda; e, por fim, a inserção social do jovem no mundo do trabalho.

