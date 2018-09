Modelo se destaca e ganha mais espaço em reality show português

A modelo Rebeca Melo, 28 anos, está ganhando os corações do público no reality show chamado Love On Top, em Portugal. A loira já fez amizades com outras concorrentes na mansão do amor, mas também não deixou de se envolver nas intrigas, fato que a deixou com bastante destaque entre os telespectadores portugueses.

Em um dos episódios, reunidos na sala, os concorrentes expressaram qualidades e defeitos dos colegas.A rival Patrícia Rocha analisou a personalidade de Rebeca e a acusou de ser falsa. “É por aí que você se engana. Você não me conhece”, rebateu a brasileira.

Rebeca está completando duas semanas de confinamento tentando conquistar o coração do anfitrião. O participante escolhido pelo anfitrião ganhará uma espécie de lua de mel juntos com tudo pago.

Assista o vídeo completo aqui: http://www.tvi.iol.pt/loveontop/videos/patricia-acusa-rebeca-de-ser-falsa/5b87bfc60cf2532cd6cb228b