PM de Londrina e região recebe novas viaturas para reforçar policiamento preventivo

A Polícia Militar de Londrina e região receberam mais 12 novas viaturas para ampliar a frota e o reforçar a segurança. A entrega dos novos veículos foi feita pelo secretário de Estado da Segurança Pública, Julio Reis, e a comandante-geral da Polícia Militar, coronel Audilene Rosa de Paula Dias Rocha, na quarta-feira (12.09). Durante a solenidade também foram homenageados com medalhas e diplomas os policiais civis que atuam na região. Os novos veículos ampliam a frota do 5º Batalhão de Polícia Militar, da 4ª Companhia Independente de Polícia Militar e de unidades especializadas da PM, permitindo mais policiamento preventivo em Londrina e Região.

De acordo com o balanço da Secretaria de Segurança Pública, os crimes patrimoniais em Londrina e região apresentaram queda nos primeiros seis meses deste ano em comparação com o mesmo período do ano passado. O secretário Julio Reis destacou a redução de 53,85% dos homicídios. Em 2018 foram 36 registros e em 2017 foram 78, com menos 42 casos. Também houve queda de furtos (-5,43%), roubos (-44,69%) e furtos e roubos de veículos (-12,27% e -58,29%, respectivamente).

“Viemos até aqui para uma reunião conjunta entre as polícias Civil e Militar e também para entregar mais equipamentos a fim de aperfeiçoar o policiamento preventivo que já é bom e tem contribuído para a redução da criminalidade em Londrina”, disse o secretário.

A coronel Audilene lembrou que as novas viaturas somam-se às já existentes para reforçar o policiamento e representam o compromisso da Corporação em atender melhor e com mais agilidade a população, fornecendo veículos novos às equipes policiais. “A Polícia Militar tem trabalhado integrada à Polícia Civil e a aquisição de viaturas proporciona maior mobilidade, equipes policiais mais tempo nas ruas, fazendo mais abordagens e atuando em pontos específicos”, explicou. Segundo ela, mais viaturas devem ser entregues até o fim do ano.

Planejamento

As estatísticas positivas para a segurança, segundo a coronel Audilene, são reflexo do planejamento estratégico que incluiu nos últimos anos a contratação de novos policiais militares, compra de equipamentos, viaturas e outros materiais para o policiamento preventivo e ostensivo.

“Tivemos uma redução significativa de criminalidade praticamente em todo o Paraná, e Londrina foi uma das regiões, em razão da integração aliada aos investimentos recebidos. A nossa intenção é, na medida do possível, reduzir a criminalidade ainda que ela esteja em níveis considerados aceitáveis para o tamanho da cidade. A comunidade é o nosso grande patrimônio, é a razão da existência da Polícia Militar”, completou.

O comandante do 5º BPM, tenente-coronel Sandro Alberto Segóvia, também ressaltou a importância das novas viaturas. “Vão complementar o policiamento preventivo e ostensivo em nossas ruas e estradas e, também, na região de mata”, disse ele.

Presenças

Participaram da solenidade o comandante do 2º Comando Regional da PM, tenente-coronel Luiz Roberto Costa; o Chefe do Estado-Maior do 2º CRPM, tenente-coronel Antônio Carlos Campos Júnior; o delegado-geral da Polícia Civil, Naylor Gustavo Robert de Lima; o delegado titular da Divisão Policial do Interior (DPI), delegado Valmir Soccio; o comandante da 4ª CIPM, major Nelson Villa Júnior; o integrante da 2ª Companhia do BPRv, tenente Marcos Fernando Sanches Alarcon; o comandante da 2ª Companhia do BPAmb-FV, capitão André Ricardo Alves de Carvalho, oficiais e praças da corporação.

AEN