Estudantes da rede municipal participam da Festa da Primavera

Objetivo é celebrar a estação que está chegando e organizar um momento de socialização entre a escola e as famílias dos alunos

Para comemorar a chegada da estação mais florida do ano, as crianças da rede municipal de ensino vão realizar, neste sábado (15), a Festa da Primaveira. A partir das 10 horas, a comunidade está convidada para participar da celebração na Escola Municipal Professora Tereza Canhadas Bertan, localizada na Rua dos Assistentes Sociais, 60, no Jardim União da Vitória IV.

Durante a manhã, as crianças, pais e responsáveis poderão assistir as apresentações de dança, música e de peças teatrais. Entre as canções que os pequenos apresentarão estão Alecrim Dourado, Linda Rosa Juvenil e Boto Rosa. Além disso, elas farão encenações das lendas da Vitória-Régia, Gralha-Azul e Boi Tatá. Os participantes também poderão apreciar a exposição de trabalhos dos professores.

O objetivo é celebrar a nova estação que está chegando, a primavera, que começará oficialmente no dia 22 de setembro. Por isso, todos os 366 estudantes, do P5 ao 5ª ano, vão participar.

Além dessa escola, os alunos do Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Vilma Eliza Colombo Ribeiro também estão ensaiando para a Festa da Primavera, que acontecerá neste sábado (15), das 8h30 às 12h, na sede da unidade escolar, que fica Rua Lírio dos Vales, 77, Parque das Indústrias.

Haverá apresentações de música com encenações; comidas, como pastel, bolo e sorvete e diversas brincadeiras, como a colheita de flores e saco surpresa. As 260 crianças do C1 ao P5 participarão das ações. Segundo a diretora do CMEI, Cristiane Rodrigues Lima Tavares, a intenção é oportunizar um momento de socialização entre as crianças, os pais e a comunidade. “O principal objetivo é socializar e unir a família com a escola, fortalecendo os vínculos”, explicou.

A diretora contou que com o recurso arrecadado em festas, nos dois últimos anos, foi possível comprar e montar um parquinho com brinquedos, como escorregador e balanço, para as crianças. “Nossa expectativa é que a festa deste sábado seja tão animada quanto foi no ano passado e que seja um sucesso, com a participação dos pais e da comunidade”, finalizou.

A festa no CMEI está sendo organizada pelos professores da unidade escola, pela Associação de Pais e Funcionários (APF) e pelo Conselho Escolar.

Ana Paula Hedler/NCPML