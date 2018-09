Sine fará agendamento para usuários com direito a receber o kit da TV digital

Trabalhador poderá se cadastrar e escolher a data para retirada; o atendimento será no período matutino e começa na próxima segunda (17)

O sinal analógico de TV será desligado no dia 28 de novembro de 2018 em Londrina. Quem não tiver um aparelho com conversor digital terá que adaptar seu televisor analógico para passar a receber o sinal digital e continuar tendo acesso aos canais de TV abertos. A Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Renda (SMTER) fará nas segundas-feiras de setembro o agendamento para o trabalhador que tem direito a receber o kit com antena, conversor e controle remoto gratuitamente. Para isso, a pessoa precisa ser beneficiária de programas sociais do governo federal e ter uma inscrição válida no Cadastro Único. O atendimento será no período matutino e começa na próxima segunda-feira (17). A SMTER fica na rua Pernambuco, 162.

Um profissional da empresa responsável pelo encaminhamento para a retirada do kit estará no Sine e fará o atendimento e as orientações aos trabalhadores. A consulta ao Cadastro Único pode ser feita por meio do número do PIS. Como esse registro fica na carteira de trabalho e o documento é obrigatório para a intermediação de mão de obra da Secretaria do Trabalho todos que estiverem portando a carteira profissional poderão fazer o agendamento.

O benefício é um direito de todos que se encaixem no perfil do programa. Pessoas que não estão em busca de reinserção no mercado de trabalho, mas que preenchem os requisitos, também podem ir até a SMTER com o CPF ou a carteira de habilitação para fazer o pedido do kit a agendar a retirada do equipamento. O material será entregue nas agências do Correio.

O secretário municipal do Trabalho, Emprego e Renda, Elzo Carreri, destacou a ação. “Nos foi solicitado um espaço no Sine para que a empresa fizesse esse cadastro e oportunizasse ao trabalhador a retirada gratuita do kit e prontamente atendemos. Ações que gerem benefícios ao cidadão sempre têm espaço aqui na Secretaria do Trabalho. A televisão é um canal importante de entretenimento, informação e conexão com o mundo. Muitas vezes é em frente da TV ao final do dia que as famílias conseguem se reunir e desfrutar de um momento juntos, então entendemos que é uma ação extremamente válida”, explicou.

