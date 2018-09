Londrina sedia Copa Paraná de Muaythai 2018

Campeonato será realizado no dia 23 de setembro e são esperados mais de 100 atletas, de diversas cidades do Estado

No dia 23 de setembro, a partir das 10 horas, Londrina irá receber a 1ª Copa Paraná de Muaythai. São esperados cerca de 100 atletas de diversas cidades do Estado. Até agora 17 municípios já confirmaram participação na competição, que será realizada no Centro Esportivo Maria Cecília, localizado na Rua Luís Brugin, 610, região norte da cidade.

Para participar é necessário efetuar inscrição até a próxima sexta-feira (16), por meio do link https://goo.gl/forms/F1Z4es9GD0SRfteH3. A Copa Paraná visa apresentar oficialmente a modalidade à diretoria da Paraná Esporte no intuito de inserir o Muaythai nos jogos abertos do Paraná em 2019.

O campeonato é uma realização da Federação Paranaense de Muaythai e Boxe Tailandês em conjunto com a Federação Paranaense de Boxe Tailandês e MMA, uma parceria inédita em benefício da modalidade, e conta com apoio da Prefeitura de Londrina, por meio da Fundação de Esportes de Londrina (FEL).

O evento é aberto a todas as equipes, mesmo as que não são filiadas às federações, e é voltado apenas para adultos, maiores de 18 anos. A Copa Paraná é realizada por cidades, em oito categorias no Masculino e cinco no Feminino. Por isso, cada cidade poderá inscrever apenas um atleta em cada categoria: Feminino (52 kg; 56 kg; 60 kg; 65 kg; mais de 65 kg. Masculino (57 kg; 60 kg; 63 kg; 66 kg; 70 kg; 75 kg; 80 kg; 86 kg).

Um dos organizadores do evento, o mestre Junior Vidal, ressaltou que Londrina tem se destacado na modalidade, com os atletas e as academias. “É a primeira vez que a Federação começa a dar importância para o nosso município, que tem se destacado nos campeonatos de Muaythai e conta com mais de três mil atletas praticantes da modalidade. Será um marco na história da luta”, enfatizou.

O assessor de Esportes e Eventos da FEL, Sandro Henrique dos Santos, afirmou que a Copa Paraná de Muaythai é uma das competições mais importantes do Paraná e que o apoio a competições como esta incentiva as crianças e os adultos a praticarem o esporte. “Quanto mais pessoas estiverem praticando atividades físicas, melhor será para a saúde delas. Além disso, as crianças que saem das ruas para praticar um esporte têm mais segurança e igualdade social”, frisou.

Dayane Albuquerque/NCPML