Município divulga atividades da Semana do Trânsito em Londrina

Realizado entre os dias 18 e 25, evento terá circuito de palestras, blitze especiais de fiscalização e educação, além do Dia Mundial sem Carro

A Prefeitura de Londrina, por meio da Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU), preparou uma série de atividades alusivas à Semana Nacional do Trânsito, comemorada em todo o país entre os dias 18 e 25 deste mês. A programação inclui circuito de palestras, blitze educativas, abraço pela paz e o Dia Mundial sem Carro, evento que promete movimentar uma das principais avenidas da cidade.

A largada nas ações será na terça-feira (18), às 19h30, no auditório do Sincoval, localizado na rua Ana Neri, n° 300, nas proximidades da Câmara de Vereadores. Além da solenidade de abertura da Semana, haverá também a primeira conferência do “Discutindo o Trânsito” – série de conversas com especialistas na área de tráfego e mobilidade urbana.

Com temas que abordam desde o uso das novas tecnologias no dia a dia das ruas até medidas capazes de harmonizar de forma eficiente as várias modalidades de transporte, as palestras seguem até quinta-feira (20). Com participação gratuita e aberta ao público de todas as idades, a única exigência é que os presentes estejam dispostos a discutir o futuro de Londrina.

Na sexta-feira (21), a partir das 19h, CMTU e forças de segurança farão a abordagem de condutores no interior de bares e restaurantes. A iniciativa visa chamar a atenção dos clientes para a perigosa combinação entre beber e dirigir. Já a partir das 21h, para coibir o uso de álcool ao volante, blitze da Lei Seca serão realizadas em ruas e avenidas de grande movimentação.

A programação segue no sábado (22) com o Dia Mundial sem Carro – data internacional voltada ao incentivo a novas práticas de locomoção e à reflexão sobre o uso excessivo dos automotores. O evento será realizado na avenida Higienópolis, entre a Juscelino Kubitschek e a rua Sergipe, com atrações para toda a família.

A via ficará interditada das 7h às 17h, entregando ao pedestre o espaço tradicionalmente ocupado pelos veículos. Além de shows musicais e apresentações artísticas, os quarteirões da avenida serão tomados por atividades esportivas e de recreação, serviços de saúde e beleza, corrida, caminhada, feira de adoção de animais, exposição de carros e ônibus antigos, doação de mudas, entre outras ações.

No domingo (23), às 9h, será a vez de abraçar o Igapó em nome da paz. Com faixas, cartazes, camisetas brancas ou coloridas, a ideia é que os londrinenses formem um grande cordão de solidariedade e amor entre a avenida Higienópolis e o Aterro.

Para além de conclamar o fim de todas as formas de violência, a 10ª edição do Abraço no Lago vai pedir também a paz no trânsito em Londrina. Somente entre janeiro e agosto deste ano, 60 pessoas morreram vítimas de acidentes nas ruas e avenidas do município.

No dia 24, uma segunda-feira, agentes da CMTU farão blitze educativas em diferentes localidades. A iniciativa inclui a abordagem de motoristas, pedestres e motociclistas, bem como a distribuição de materiais de conscientização.

Já na terça (25), um café da manhã vai encerrar a programação da Semana Nacional do Trânsito. O evento deve reunir CMTU, empresas parceiras, autoridades e membros da sociedade civil organizada.

Prevista pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB) desde 1997, a Semana do Trânsito ocorre anualmente em todo o território nacional. Além de buscar a preservação da vida na dinâmica viária, as atividades promovidas pelos órgãos e entidades que integram o Sistema Nacional de Trânsito buscam aliar poder público e cidadãos na construção de relações pacíficas no dia a dia das ruas.