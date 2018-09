Projeto “Esporte Para Toda Vida” recebe inscrições

Atividades são realizadas no Ginásio Moringão e no Centro Esportivo do Maria Cecília; as aulas são gratuitas, para meninos e meninas

Ainda há vagas para as atividades gratuitas do projeto “Esporte Para Toda Vida”. Realizado pela Fundação de Esportes de Londrina (FEL) em parceria com o governo do Estado, por meio da Secretaria do Esporte e do Turismo (SEET), o projeto disponibiliza aulas de handebol, voleibol, ginástica, natação infantil e juvenil, e futsal. O objetivo da iniciativa é promover e incentivar a atividade esportiva, em todas as fases da vida.

Atualmente, Londrina conta com dois polos do “Esporte Para Toda Vida”, o Ginásio Moringão, que fica na área central, e o Centro Esportivo Maria Cecília, na região norte. As vagas são abertas a meninos e meninas, e as inscrições devem ser feitas pessoalmente, pelos pais ou responsáveis. No Ginásio Moringão, as práticas oferecidas e que ainda estão com vagas abertas são de handebol e futsal. Já no Centro Esportivo Maria Cecília, há vagas para voleibol e futsal.

De acordo com o assessor de Esportes e Eventos da FEL, Sandro Henrique dos Santos, o projeto busca estimular a iniciação e a prática esportiva, o que traz inúmeros benefícios para a saúde, por isso o Município aderiu à iniciativa do governo estadual. “A Prefeitura, por meio da FEL, fornece os professores e os espaços, enquanto a SEET entra com os materiais utilizados e os estagiários. É um ganho muito positivo para a nossa comunidade, e nossa expectativa é que o projeto tenha não só continuidade, mas que seja ampliado para outras regiões da cidade”, afirmou.

A criança que for participar do projeto precisa estar presente no ato de inscrição, juntamente com o pai ou responsável, tendo em mãos seus documentos pessoas de identificação. As aulas não possuem nenhum custo para participar. “Nossa única exigência é o comprometimento e a assiduidade. Inclusive, as crianças que já estão participando estão muito motivadas”, frisou Santos.

Programação

Por meio do projeto “Esporte Para Toda Vida”, são realizadas no Ginásio Moringão aulas de iniciação ao handebol e ao futsal, com turmas para crianças de 6 a 10 anos e outra de 11 a 14 anos.

Na região norte, o Centro Esportivo do Maria Cecília também oferta ginástica e alongamento para pessoas a partir de 60 anos. Há ainda práticas de natação, juvenil e adulto. Todas estas com turmas fechadas e vagas esgotadas.

As aulas de voleibol são divididas na faixa etária de 8 a 12 anos, que possui vagas abertas, e de 14 a 18 anos, com duas turmas fechadas. E para iniciação ao futsal, há vagas tanto para a turma de 6 a 10 anos, como para os alunos de 14 a 18 anos.

Agenda do projeto “Esporte Para Toda Vida”

Ginásio Moringão - Rua Gomes Carneiro, 315

Iniciação ao handebol

Dias: terça e quinta-feira

Horário: das 9h30 às 10h30,para crianças de 6 a 10 anos; e das 10h31 às 11h30, de 11 a 14 anos

Iniciação ao futsal

Dias: quarta e sexta-feira

Horário: das 9h30 às 10h30, para crianças de 6 a 10 anos; e das 10h31 às 11h30, de 11 a 14 anos

Centro Esportivo Maria Cecília - Rua Luís Brugin, 610

Ginástica para 3ª Idade

Dias: De terça a sexta-feira, às 8h30

Quarta e sexta-feira, às 16horas

Voleibol

14 a 18 anos – duas turmas esgotadas

8 a 12 anos – vagas abertas

Dias: De terça a sexta-feira, às 14 horas

Quarta e sexta-feira, às 13 e às 15 horas

Futsal

Dias: Terça e quinta-feira, às 13 e 15 horas

Natação juvenil (de 10 a 15 anos)

Dias: Terça e quinta-feira, às 17 horas

Natação adulto (acima de 18 anos)

Dia: Quarta e sexta-feira, às 16 horas

Juliana Gonçalves/NCPML