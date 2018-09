Atletas do handebol londrinense são convocados para seletiva da seleção brasileira juvenil

A equipe Sub-18 venceu os três jogos que disputou nos Jogos da Juventude

Três jogadores da MRV/Unicesumar/Paiquerê FM/Unimed Londrina foram convocados para uma seletiva da Seleção Brasileira Juvenil, de 13 a 22 de outubro. A equipe Sub-18 está realizando uma ótima campanha na disputa dos 31º Jogos da Juventude. A equipe recebe incentivo da Fundação de Esportes de Londrina (FEL), por meio do Fundo Especial de Incentivo a Projetos Esportivos (FEIPE).

Foram convocados o meia-direita, Marquinhos; o pivô, Pablo; e o goleiro, Emanuel. Os treinamentos serão realizados no Centro de Treinamento da Confederação Brasileira de Handebol, em São Bernardo do Campo (SP). Os três atletas treinam com a equipe adulta e disputam o Campeonato Paranaense Série Ouro na categoria adulto.

A Seleção Londrinense de Handebol Masculino Sub-18 tem feito uma ótima campanha nos Jogos da Juventude 2018, que está sendo sediado este ano em Toledo. A equipe disputou três jogos e teve três vitórias, derrotou o Toledo por 32x15, o Iporã por 30x13 e o Campo Mourão por 23x13.

Equipe profissional- Neste sábado (15), o MRV/Unicesumar/Paiquerê FM/Unimed/Londrina recebe o Unimed/Funel/Acevale/Uberaba pela quarta rodada da Liga Nacional de Handebol, às 16h30, no Ginásio de Esportes Professor Darcy Cortez, o Moringão, localizado na Rua Gomes Carneiro, 315.