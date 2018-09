Vestibulandos debatem livro de Gregório de Matos na Biblioteca

Obra “Poemas escolhidos” é uma das que serão cobradas no vestibular da UEL; atividade é gratuita

Na próxima segunda-feira (17), a partir das 18h30, na Biblioteca Pública Municipal Professor Pedro Viriato Parigot de Souza, será realizado um debate da obra “Poemas escolhidos”, de Gregório de Matos, com o palestrante Abílio

Aparecido Francisco Júnior. A atividade é gratuita e não precisa fazer inscrição prévia para participar, basta comparecer na Avenida Rio de Janeiro, 413, centro.

A iniciativa faz parte do projeto Literatura na Biblioteca, cujo objetivo é debater e discutir as obras literárias solicitadas pelo vestibular da Universidade Estadual de Londrina (UEL). A intenção é desenvolver o senso crítico e o pensar reflexivo dos participantes, por meio das palestras e discussões. O livro é umas das 10 obras literárias requeridas pelo vestibular da UEL, discutidas pelo projeto. Na segunda anterior, houve uma palestra sobre a mesma obra.

O projeto Literatura na Biblioteca é resultado de uma parceria firmada entre a Secretaria Municipal de Cultura, por meio da Diretoria de Bibliotecas, com o Departamento de Pós Graduação em Letras da Universidade Estadual de Londrina (UEL). As palestras e bate-papo são conduzidos e mediados por mestrandos e doutorandos do programa de Estudos Literários da universidade.

Este é o segundo ano consecutivo que a iniciativa é realizada. No ano passado, 259 pessoas participaram dos 20 debates. Em 2018, a ação acontecerá até outubro e serão realizadas palestras e ciclo de debates com todos os livros que serão cobrados no vestibular da UEL. Cada obra recebe dois encontros, totalizando 20 reuniões para discutir os 10 livros que compõem a lista cobrada pela universidade.

Sobre a obra

O livro é uma coletânea de poemas elaborados pelo autor, em modalidades como a satírica, a encomiástica, a lírica amorosa e a religiosa. Contém ainda diversas notas de esclarecimento do texto, um pequeno perfil biográfico do poeta e uma análise crítica de sua obra.

Outras informações podem ser obtidas com a diretora das Bibliotecas Públicas Municipais de Londrina, Leda Maria Araújo, ou com o coordenador de Atendimento, Programação e Extensão da Biblioteca Pública, Guilherme Yung Wing Lino, no 3371-6500.

Dayane Albuquerque/Asimp