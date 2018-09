Alunos da Corveta Camaquã visitam a Escola Educativa de Trânsito

Passeio encerra atividades desenvolvidas com relação à Semana Nacional de Trânsito

Cerca de 22 alunos do 5º ano da Escola Municipal Corveta Camaquã participam na próxima segunda-feira (17), às 8h30, de uma visita à Escola Prática Educativa de Trânsito de Londrina, localizada na Rua Castanheira, 175, no Jardim Leonor. O passeio encerra as atividades desenvolvidas na Instituição desde o último dia 10, relativas à Semana Nacional de Trânsito.

Acompanhadas por duas professoras da unidade escolar, as crianças assistirão a ações educativas como palestras e interpretações teatrais, além de participar de um concurso de paródias, para o qual se prepararam antecipadamente. Ganha a disputa quem escrever e cantar a melhor paródia sobre a temática da segurança do trânsito.

O local oferece uma estrutura que simula situações de trânsito com passarelas, placas, vias e semáforos que exemplificam cenas do cotidiano, onde os estudantes podem aprender lições como a importância de prestar atenção na sinalização para pedestres, olhar para os dois lados antes de sair da calçada, atravessar na faixa e estar atento ao movimento dos carros.

A visita representa uma atividade prática, na qual os alunos podem vivenciar aquilo que aprenderam durante a Semana de Trânsito por meio de atividades pedagógicas como a leitura de textos de conscientização, ilustração de placas e sinalizações de trânsito, questionários, cruzadinhas e caça-palavras.

De acordo com a professora Andreia Carvalho Moura, a proposta da visita é ensinar os estudantes a serem cidadãos conscientes na hora de se locomover enquanto pedestres e futuramente como motoristas. “Trabalhar atividades como estas na infância e adolescência é extremamente importante para conscientizá-los, para que assim eles aprendam desde pequenos a terem respeito no trânsito”, explicou.

N.com