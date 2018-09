Museu de Arte recebe a exposição “Cartográficos” de Tania Machado

Abertura no sábado (15) integra programação do Dia da Sergipe

O Museu de Arte de Londrina abre neste sábado (15), às 10h, a exposição “Cartográficos”, da artista Tania Machado. Com 22 trabalhos em pintura e desenho, a mostra reflete temas como a memória, o passar do tempo, a identidade e a atualidade. A abertura integra a programação do Dia da Sergipe, que chega a sétima edição neste ano.

“Cartográficos” simboliza o desejo do viajante de buscar novos destinos ao mesmo tempo em que tenta preservar sua posição. Os cadernos, cartas, mapas e espaços retratados na exposição também refletem sobre a existência do homem no mundo, tema recorrente nas produções da artista.

Tania Machado atua desde 1984 como artista plástica e ilustradora. É professora de linguagem visual e coordenadora do Coletivo APIS, da Universidade Estadual de Maringá (UEM), que desenvolve pesquisas artísticas sobre diversas temáticas. Coordena quatro projetos de extensão na universidade que têm como base a criação, o conhecimento, a produção e a veiculação artística visual dos integrantes do Coletivo APIS.

Na segunda-feira (17), alunos de ensino fundamental e médio de Londrina participarão de uma mediação com artista sobre as obras da exposição. A atividade dará início à programação da 12ª Primavera dos Museus, temporada cultural que reúne atividades em museus de todo o país.

“Cartográficos” ficará em exposição no Museu de Arte de Londrina até o dia 26 de outubro. O espaço abre de segunda a sexta-feira, das 13h às 18h, e fica na Rua Sergipe, 640, no centro.

