Nove atletas representam Londrina no Troféu Brasil

Competição encerra no domingo (16) e reúne mais de 700 atletas de 70 equipes de todo país

De hoje a domingo (16), ocorre a maior competição do atletismo brasileiro, o Troféu Brasil. O torneio ocorre no Centro Nacional do Desenvolvimento de Atletismo (CNDA), na cidade de Bragança Paulista, interior de São Paulo. A competição deste ano contará com nove atletas do Londrina/Caixa/IPEC disputando contra os grandes nomes do atletismo nacional. A equipe londrinense recebe incentivo da Fundação de Esportes de Londrina (FEL), através do Fundo de Incentivo a Projetos Esportivos (FEIPE).

Dos nove atletas, quatro disputam a competição pela primeira vez. O destaque fica para Wagner de Lima Santos, atual campeão paranaense e quinto colocado no ranking nacional sub-23 dos 110 metros com barreiras. Além dele, Rebeca Benigno Fernandes disputará marcha atlética, Beatriz Diogo no salto triplo e Pedro Tombolim para os 800 metros.

No ‘time’ que já possui experiência no Troféu Brasil, o grande nome fica por conta de Lívia Avancini, vice-campeã do arremesso de peso no Troféu Brasil 2017 e terceira colocada no ranking nacional da modalidade. O Londrina/Caixa/IPEC ainda terá Alisson Rocha Peres nos 5.000 e 10.000 metros, Cezídio Rodrigues Neto também nos 5.000 metros, Adelly Oliveira Santos nos 100 metros com barreiras e Shayara Cristina Ribeiro no lançamento de dardo.

Medalha londrinense

E logo nas primeiras horas de competição, a equipe londrinense já conquistou uma medalha de ouro no Troféu Brasil. A atleta Adelly Oliveira Santos nos 100 metros com barreira. A londrinense conquistou a vice colocação na semifinal com um tempo de 13seg56, e venceu a prova final com um tempo ainda melhor, 13seg41.

Mais de 700 atletas disputam a competição neste ano, representando 70 equipes de todo o Brasil. As provas podem ser vistas em transmissões ao vivo no facebook da Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt), pelo link www.facebook.com/oficialcbat.

N.Com