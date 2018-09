Receitas: Bolo de Banana

Ingredientes:

4 bananas nanica

1 xícara (chá) de óleo

3 ovos

3 xícaras (chá) de açúcar

1 xícaras (chá) de farinha de rosca

1 xícara (chá) de farinha de trigo

2 colheres (sopa) canela em pó

1 colher (sopa) de fermento em pó

Modo de Preparo:

Bata no liquidificador as bananas, o óleo e os ovos. Numa tigela coloque os ingredientes secos e misture com o creme do liquidificador deixando por último o fermento. Asse em forma untada e polvilhada, em forno médio, pré-aquecido, por cerca de 40 minutos ou até dourar. Por cima da massa pode polvilhar canela e açúcar que ficará uma casquinha depois de assada.

(Mondial.com)