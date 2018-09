Rolândia: Coro “Recordar é Viver”, do CCI, participa de festival

Na terça (11) e quarta (12), foi realizada a décima edição do Encontro de Coros de Rolândia, no Centro Cultural Nanuk, (Rua Duque de Caxias, 1679).

O evento comemorou uma década de realização e, para celebrar, foi produzido um DVD contendo as apresentações dos cerca de 300 cantores e cantoras que participaram. Cada coro apresentou três músicas e selecionou uma delas para ser gravada.

O evento foi organizado pela Associação Recreativa e Cultural Celebrare (ACCEL) e faz parte do Fundo Municipal de Cultura de Rolândia (FMC). Os representantes rolandenses foram o Celebrare, o Roland Singt, o União, o Illuminare (São Martinho) e o “Recordar é Viver”, formado pela turma da terceira idade que frequenta o Centro de Convivência do Idoso (CCI), da Secretaria de Assistência Social, que tem como regente no trabalho voluntário Maria Luiza Muller e do maestro Roger Andrey. O CCI é Coordenado por Marlei de Oliveira. O Secretário de Assistência Social, André Lazarin, prestigiou a apresentação, assim como a Vereadora Edileine Griggio.

O Coro “Recordar é Viver” apresentou as canções “Abre Alas” de Chiquinha Gonzaga, “Beijinho Doce” de João Alves Dos Santos (Popular Nhô Pai) e “Carinhoso” de Pixinguinha e João de Barro. Os demais coros vieram de cidades da região como Cambé, Londrina e Maringá.