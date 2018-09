Lexa lança clipe de "Sapequinha"

A música, uma parceria com MC Lan, é o maior sucesso da carreira da cantora

Lexa lançou nesta quinta-feira, em seu canal do Youtube, o tão aguardado clipe de "Sapequinha. A produção, assinada pela empresa RA3, do ator e diretor Rafael Almeida, em parceria com a Ferrattry Produções e a Ideal Entretenimento, foi a mais cara da carreira da artista.

A filmagem contou com uma equipe de oitenta profissionais e 50 figurantes. As cenas aconteceram em uma ilha de Angra dos Reis, no Boulevard Olímpico, no Centro do Rio, uma boate no em Copacabana e um stand de tiros. A cantora, que abusou da sensualidade no filme, usou cinco “looks” diferentes.

O single, uma parceria com MC Lan, foi lançado no dia 3 de agosto, junto com um vídeo de coreografia, que já tem quase 14 milhões de visualizações no Youtube, número mais alto conseguido pela cantora em tão pouco tempo. O funk também vem sendo bastante executado nas rádios e plataformas digitais.

"Sapequinha" também marca o retorno de Lexa ao funk. Suas últimas músicas tinham uma pegada mais pop.

https://www.youtube.com/watch?v=eeuyqLI4iQE

Thiago Freitas/Asimp