Graduada em muay thai, Bianca Leão conta como o esporte esculpe seu corpo

A modelo e empresária Bianca Leão, campeã do Musa do Brasileirão, fez um belíssimo ensaio fotográfico praticando muay thai e realizando um treinamento de cross fit com looks da Adikta Fitness.

"Sou graduada em muay thai e posso dizer que além de um esporte fantástico, ele me ajuda bastante a perder peso e esculpir meu corpo. Apesar de estar sem lutar por alguns anos e por não conseguir conciliar o tempo, sou apaixonada pelo esporte e tenho tatuado 'muay thai' na panturrilha", conta a morena.

"Pratiquei por muitos anos apenas treinamento funcional, que também é uma modalidade completa para o corpo por seus exercícios com corda, argola e outros circuitos", acrescenta Bianca Leão.

O personal trainer e preparador físico Marcelo Santana afirma que a procura pelo muy thai tem sido grande nas academias e a modalidade tem se tornado o carro-chefe da parte aeróbica: “O muay thai é uma maneira de aliviar o estresse principalmente para aqueles que não gostam de esteira e tem uma rotina estressante no trabalho”.

“O grande benefício do esporte é que se trata de um treino metabólico. Por ter grandes repetições e intervalos curtos, a frequência cardíaca fica elevada e gera um alto gasto calórico, melhora muito o condicionamento físico, acelera o metabolismo e eleva muito a autoestima da pessoa. Se pensar em definição e ter uma boa estratégica junto com a musculação, o treino de muy thai pode ser um grande aliado e trazer ótimos benéficos para o corpo e para estética principalmente para as mulheres que sempre querem braços mais finos”, detalha Marcelo Santana.

A especialista em moda Cláudia Adnet fala sobre o ensaio com a modelo Bianca Leão e destaca que a Adikta Fitness tem roupas que servem em todos os tipos de modalidades: “Os conjuntos da marca podem ter uma mistura dos looks, assim você pode diversificar, estampas com textura, desde que você tenha uma cor única entre as peças.”

“As pessoas que não se sentem bem em mostrar a barriguinha, indico nossas blusas com transparências, de modelagem exclusiva, que deixam os tops em evidência”, completa a especialista em moda.

Clique nas fotos para ampliar