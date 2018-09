Iate Clube/FELl/Londrina Futsal joga em Ibiporã e busca se manter na liderança da série bronze

Neste domingo (16), a equipe do Iate Clube/FEL/Londrina Futsal encara a Jaclani Futuro Copagril/Sempre Vida/Sicredi/Pref. Marechal Cândido Rondon em Ibiporã, no Ginásio de Esportes Pedro Dias (Munhecão), as 11h00, com entrada franca. A partida será a terceira da equipe iateana no Campeonato Paranaense da Série Bronze e a oportunidade de se manter na liderança do grupo. Nos dois primeiros confrontos, derrota para Cantagalo, fora de casa, por 1 a 0, e vitória diante de Itaipulândia, por 4 a 0, no Ginásio do SESC Londrina Norte.

Para o confronto, o técnico Wilton Santana, que está comandando a Seleção Londrinense nos Jogos da Juventude do Paraná, em Toledo, e hoje (14), enfrenta Ivaiporã pela semifinal da competição, terá a estreia do experiente ala Diego Urbick (foto). Em compensação, na última terça-feira (11), o ala Maycon foi julgado pelo Tribunal de Justiça Desportiva do Paraná e recebeu a punição de seis jogos devido uma confusão em Ivaiporã, no dia 28/07, e está fora dos jogos desta Segunda Fase da Série Bronze.

Rafael Ribeiro/Asimp