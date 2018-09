Mais de 25 bandas se apresentam no 7º Open the Road Festival

Após uma edição histórica, em pleno Carnaval, e que colocou Londrina no mapa dos grandes festivais de Rock e Heavy Metal, o Open the Road Festival volta a tremer a chamada “terra vermelha” do Norte do Paraná.

O evento será realizado entre os dias 01 e 03 de novembro e, assim como da última vez, será no formato Open Air, ou seja, ao ar livre, no espaço Xákara Eventos, zona rural da cidade.

O Open the Road é um dos maiores festivais de Heavy Metal do Brasil e se destaca por valorizar as bandas da América Latina.

A organização já vem divulgando a lista das bandas nas redes sociais e, por enquanto, já confirmou 26 atrações. São bandas de diversos estados brasileiros e de outros países latino americanos, representando uma variedade grande de vertentes do heavy metal, como death, thrash, speed, black, celtic, viking, entre outros.

O evento ainda vai contar com opções variadas de gastronomia, chopp, cervejas artesanais, estandes de vendas de merchandising de bandas e área de camping.

Os ingressos já estão à venda no site https://www.eventbrite.com.br/e/open-the-road-festival-open-air-tickets-44058965552.

Fãs de vários cantos do País já confirmaram presença no festival e chegam em caravanas de cidades como Campo Grande (MS), Santos (SP), Curitiba (PR), São Paulo (SP), Foz do Iguaçu (PR) e Ponta Grossa (PR).

Até o momento foram confirmadas as seguintes bandas para a sétima edição do Open the Road Festival:

Flying War (Paraguai), Force of Darkness (Chile), Baphomet Throne Hells (Bolivia), Luciferian (Colombia), Anal Vomit (Peru), além das brasileiras Chemical Disaster (SP), Decomposed God (PE), Nervochaos (SP), Pathologic Noise (MG), Em Ruínas (SP), Flagelador (RJ), Murdeath (PR), Brutallian (MA), Opus Tenebrae (SP), Chesed Geburah (SP), Guerreiros Headbangers (SP), Ufrat (PR), Kromorth (MT), Extermínio (RJ), Holder (PR), Batallion (SC), Hugin Munin (SP), Tumulto (PR), Morthal (PR), Execrate (PR), Krull (SP).

O Festival

Organizado pela agência londrinense Open the Road, o evento já teve 6 edições, que contaram com nomes de peso e de diversas regiões do mundo como Benediction (Inglaterra), Nile (EUA), Assassin (Alemanha), Ratos de Porão (Brasil), Metalucifer (Japão), D.R.I. (EUA), Tokyo Blade (Inglaterra), Satan (Inglaterra), Headhunter DC (Brasil) e Massacre (Colômbia).

Após ser realizado por 5 vezes em São Paulo (SP) o evento migrou para Londrina (PR) na 6ª edição. Além da mudança de local, o festival começou a ser estruturado no formato "open air" (ao ar livre).

Outra mudança importante é que a curadoria do evento passou a focar em bandas oriundas de países da América Latina, sendo o único festival do continente com esse perfil.

Open the Road Agency

A Open the Road é uma agência de concertos, turnês e empresariamento de artistas e bandas de diferentes segmentos da música Heavy Metal e Rock.

Fundada em Londrina no mês de Junho de 2007, pelo músico Silvio Rocha, e com mais de 900 shows realizados e administrados, com mais de 48 diferentes artistas nacionais e internacionais em 16 países e aproximadamente 165 cidades diferentes. A Open the Road se tornou referência no segmento de entretenimento na música Rock e Heavy Metal pela América Latina.

João Fortes/Asimp