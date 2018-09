Mostra de Música de Câmara faz concertos em escolas e apresentações comentadas neste mês de setembro

A programação do mês de setembro da VII Mostra de Música de Câmarа será dedicada a apresentações em escolas e um concerto comentado na Biblioteca Pública Municipal de Londrina.

A proposta é resgatar a sensibilidade, despertando e ampliando o gosto pela música e estimulando o jovem público a apreciar e entender a arte musical, tornando a cultura musical acessível a todos os segmentos da sociedade.

No dia 18 de setembro, a partir das 13h30, é a vez dos alunos do Colégio Estadual Marcelino Champagnat apreciarem os acordes da orquestra, sempre sob a regência do maestro e spalla Evgueni Ratchev.

Finalmente no dia 19 de setembro, os Solistas fazem um Concerto Comentado para público e convidados da Biblioteca Municipal, a partir das 13h. Todas as apresentações têm entrada franca.

A Orquestra de Câmara Solistas de Londrina está festejando 20 anos de trajetória e é um dos grupos camerísticos mais conceituados do Brasil. Esta atividade ocupa um importante lugar na programação da temporada 2018, sendo previsto um circuito de cinco apresentações didáticas para alunos de escolas municipais e estaduais (para turmas do matutino e vespertino), com objetivo de fomentar a educação musical entre os estudantes.

A VII Mostra de Música de Câmara é organizada pela Artis Colégium Assossiação Cultural e tem o patrocínio do Promic - Programa Municipal de Incentivo à Cultura, Cacique, BRDE, Unimed e John Deere. Conta com o apoio da Rádio CBN, Rádio UEL FM e Livraria da Silvia. A coordenação geral é da pianista e produtora Irina Ratcheva.