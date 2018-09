Academia Madureira e Taekwondo comemora 24 anos de história e dez anos da 1a medalha olímpica

Há 24, Fernando Madureira, grão mestre de Taelwondo 7° Dan, iniciou uma história de sucesso com a criação da Academia Madureira Taekwondo.

O trabalho na formação de alunos e atletas rendeu muitos frutos, entre eles a conquista da primeira medalha olímpica da história do Brasil no Taekwondo, em 2008, nos Jogos de Pequim, como técnico da atleta Natália Falavigna.

Para comemorar duas datas tão especiais, a Academia realiza neste sábado (15/09) o Jantar de Aniversário, no Restaurante O Casarão (Av. Maringá, 899), às 20h.

O evento vai reunir alunos, atletas, professores filiados à Equipe Madureira, parceiros, amigos, familiares e apoiadores do nosso esporte em Londrina.

Atualmente a Equipe Madureira continua formando talentos do esporte e também contribui com a educação e formação de crianças, jovens e adultos que desfrutam dos benefícios do taekwondo para ter mais saúde e qualidade de vida.

Convites: R$ 35 por pessoa | R$ 20 crianças entre 4 e 8 anos