Adelly Oliveira leva Londrina/Caixa ao pódio no Troféu Brasil

Barreirista venceu a prova dos 100 metros com barreiras hoje com o tempo de 13seg41

E logo na primeira prova do Troféu Brasil de atletismo, a equipe Londrina/Caixa/IPEC já garantiu seu primeiro pódio. Adelly Oliveira Santos venceu os 100 metros com barreiras, com o tempo de 13seg41. A competição está sendo disputada em Bragança Paulista, no estádio do Centro Nacional de Desenvolvimento do Atletismo.

Adelly levou a melhor em uma prova bastante disputada, vencida, segundo ela, nos detalhes, e com apenas sete décimos de vantagem para a segunda colocada, Micaela Rosa, de Santa Catarina. “A gente sabia que seria difícil, e a estratégia era acertar as três primeiras, porque meu final de prova era o diferencial. Só pensei em correr forte até o final e deu tudo certo. Estou muito feliz”, narrou a atleta. “Essa medalha veio para lavar minha alma, reafirmar que eu posso mesmo”, entoou.

Esse foi o segundo título de Adelly Oliveira Santos no Troféu Brasil – já havia vencido a mesma prova em 2015. Londrinense, a atleta de 31 anos é formada no Projeto Londrina Atletismo, onde foi descoberta e iniciou sua carreira ainda adolescente.

A dona da melhor marca do Brasil nos 100 metros com barreiras na atualidade voltou a representar a equipe de Londrina neste ano, depois de passar algumas temporadas em equipes grandes de São Paulo. “Estou muito feliz com todo o apoio que tenho recebido, só tenho a agradecer ao professor Gilberto, à professora Silvana, e a todos meus companheiros e patrocinadores, que mais uma vez tornaram esse sonho possível”, lembrou.

Responsável por trazer Adelly de volta a Londrina, o técnico Gilberto Miranda garantiu que sempre acreditou no potencial da atleta. “Ela começou conosco e sabemos do que é capaz. Quando tivemos a oportunidade de trazê-la de volta não pensamos duas vezes. E esse título vem confirmar mais uma vez todo o seu potencial”, comentou.

O treinador lembrou que Adelly é hoje um dos grandes nomes do atletismo nacional e que só foi possível trazê-la de volta graças ao apoio de patrocinadores como a Caixa Econômica Federal e a Fundação de Esportes de Londrina (FEL), além da estrutura que hoje faz da equipe um polo importante de fomento ao atletismo nacional.

Rafael Souza/Asimp