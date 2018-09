Seleção Londrinense de Futsal masculino conquista 12º título dos Jogos da Juventude

No sábado (15), a Seleção Londrinense de Futsal Masculino sagrou-se duodecacampeão da modalidade ao disputar o 31º Jogos da Juventude do Paraná (JOJUPs) em Toledo, que teve seu encerramento neste final de semana. A cidade de Londrina, com 436 pontos, ficou com a segunda colocação na classificação geral, perdendo apenas para Curitiba, com 496 pontos. Maringá ficou com a terceira colocação geral com 429 pontos. Londrina conquistou o troféu disciplina da competição.

Com a conquista, a cidade de Londrina entra para a história da competição com doze títulos ao todo: onze na Divisão ‘A’ e um na Divisão ‘B’. Agora com doze conquistas, Londrina é disparadamente o maior vencedor da modalidade na competição, já que a segunda cidade com mais vitórias é a de Curitiba, com sete, e Maringá, na terceira colocação, com três títulos.

A Seleção Londrinense de Futsal Masculino Sub-18 começou seus trabalho em Março deste ano, sob o comando do técnico Wilton Santana e do seu auxiliar Giovani Montinni, alternando entre os treinamentos da equipe adulta do Iate Clube/FEL/Londrina Futsal. Do elenco campeão, seis atletas treinam diariamente com a equipe adulta (Cury, Luan Marcos, Luan Vitor, Luquinha, Mello e Nicolas) e outros quatro (Gabriel Aiki, Marcelo, Matheus Abreu e Poletti) disputam a Taça Paraná Sub-20 e, esporadicamente, treinam com a equipe adulta.

Resultados

11/09 – Londrina 2 x 1 Faxinal | Gols: Luquinha e Francisco

12/09 – Londrina 1 x 1 Maringá | Gol: Marcelo (Pênaltis: Londrina 5 x 4 Maringá)

13/09 – Londrina 1 x 0 Missal | Gol: Miguel

14/09 – Londrina 0 x 0 Ivaiporã | (Pênaltis: Londrina 4 x 3 Ivaiporã)

15/09 – Londrina 3 x 0 Sã José dos Pinhais | Gols: Luquinha (2) e Miguel

Elenco

Goleiros: Cury (00), Mello (00) e João Antônio (01)

Beques: Luan Vitor (00), Marcelo (00) e Matheus Abreu (00)

Alas: Francisco (02), Gabriel Aiki (00), Luan Marcos (00), Luiz Miguel (01), Luquinha (00) e Miguel (00)

Pivôs: Nicolas (00) e Poletti (00)

Comissão Técnica

Técnico: Wilton Santana

Auxiliar Técnico: Giovani Montinni

Preparador Físico: Leandro Dalla Pola

Preparador de Goleiros: Jonatas Bursaca

Analista: Murilo Burim

Auxiliares: Alexandre Albuquerque e Rafael Rodrigues

Atendente: Alberto ‘Fujy’

Supervisor: Rafael Ribeiro

Coordenador: Osmar Obuti

Gestor: Francisco Florêncio

Títulos conquistados

1987 – Ponta Grossa

1988 – Foz do Iguaçu

1989 – Londrina

1991 – Apucarana

1995 – Apucarana

1996 – Apucarana

1998 – Umuarama

2002 – Cascavel

2007 – Paranavaí | Divisão ‘B’

2008 – Cianorte

2012 – São José dos Pinhais

2018 – Toledo

Rafael Ribeiro/Asimp