Trade marketing: estratégias para aumentar os lucros

O trade marketing tem sido um importante aliado para facilitar o aumento das vendas de forma efetiva no PDV, e ainda ajuda as marcas a se consolidarem, conquistando a preferência do cliente. Nesse cenário, as estratégias de trade são as responsáveis por trazer resultados efetivos para as empresas.

Quer saber como aumentar os lucros da empresa usando as estratégias de trade marketing? Então, continue a leitura!

Faça um planejamento

Um bom planejamento no PDV requer a exposição da marca da melhor forma possível. Isso quer dizer que as estratégias em pontos de vendas não são apenas comerciais, mas sim organizacionais. Dessa forma, é preciso definir junto com a equipe de merchandising as estratégias que serão usadas pelos promotores para tornar a marca referência naquilo que se propõe a vender.

Nesse processo, os PDVs são os ambientes mais adequados para isso, pois a experiência com o produto/marca no local da compra faz com que o shopper tenha mais confiança no produto.

Aposte em ações promocionais

Além de uma boa sinalização de merchandising, aposte nos descontos, amostras grátis e, até mesmo, informações sobre do produto, disponibilizando para isso um promotor bem treinado no PDV.

Uma pesquisa da Point of Purchase Advertising Institute revelou que, no Brasil, 85% dos consumidores definem o que irão comprar apenas quando estão nos pontos de venda. Assim, a função do promotor é mais do que apresentar o produto, é decidir pelo cliente que, em 85%, segundo os dados, não sabem qual decisão tomar.

Invista no visual da gôndola

As pessoas são atraídas por elementos visuais. Por isso, aposte em cartazes, faixas de gôndola e outros materiais para chamar a atenção do consumidor.

Faça bom uso de métodos como a ‘psicologia das cores’, que aponta quais tonalidades despertam diferentes sensações nas pessoas. Fique atento também à disposição dos produtos nas prateleiras e à limpeza do ambiente.

Faça o controle do estoque

O controle do estoque é indispensável para qualquer negócio. Com um app de trade marketing, o promotor pode, durante as visitas ao PDV, fazer o cadastro das informações das mercadorias, o que soluciona a ruptura de estoque e, consequentemente, a ruptura no PDV.

Contar com a ajuda de um sistema de trade marketing faz toda a diferença. Ao usar aplicativos e softwares de trade é possível coletar dados no PDV de maneira rápida e precisa, facilitando o controle de informações de estoque e produtos. Com essas ferramentas, a equipe externa consegue enviar todas as informações do PDV para o pessoal do back office em tempo real, utilizando a internet. Dessa forma, fica mais fácil evitar a ruptura de estoque no PDV.

Conte com ferramentas de automação

Contar com ferramentas de automação como softwares e app de trade marketing ajuda no controle da equipe externa, na roteirização e, até mesmo, como vimos, no controle de estoque do PDV, entre outras funcionalidades.

Assim, a estratégia de vendas no PDV também passa por uma gestão de dados e ações com apenas alguns cliques. Com o app Agile Promoter, você e sua equipe podem mensurar quais medidas estão dando certo, utilizando para isso uma interface amigável e com inúmeras funções, o que ajuda no controle efetivo do estoque, aumenta as vendas e a produtividade dos promotores.

(Rafaela Rodrigues/Conteúdo Digital)