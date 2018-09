Londrina: Olimpíadas do Servidor tem mais de 600 inscritos

Competições dos esportes coletivos começaram em julho; já duplas e individuais têm início em outubro, durante o Mês do Servidor

Desde o mês de julho, está sendo realizada a 7ª edição das Olimpíadas dos Servidores da Prefeitura de Londrina. A iniciativa é conduzida pela Secretaria Municipal de Recursos Humanos (SMRH), por meio da Gerência de Treinamento e Desenvolvimento, e conta com mais de 600 inscritos em 36 modalidades. As atividades em andamento envolvem os esportes coletivos, como futsal, voleibol, basquete e futebol. Já as atividades individuais e de dupla começam suas disputas somente em outubro, quando é comemorado o Mês do Servidor.

O número de inscritos nas Olimpíadas deste ano é três vezes maior do que a edição anterior. Servidores e familiares de primeiro grau representam todas as secretarias e alguns órgãos da administração indireta, como a CMTU, Fundação de Esportes de Londrina (FEL), Acesf e Caapsml.

Para o diretor de Desenvolvimento Humano da SMRH, Lucas Rigo Vercelhese de Almeida, esse crescimento no número de participantes se dá, entre outros motivos, pela credibilidade que o evento conquistou entre os servidores. “Além disso, o objetivo principal do evento tem sido alcançado, que é criar interação entre os setores, aproximando os servidores e auxiliando nos processos internos. Durante os jogos, os atletas conhecem servidores de outras unidades, o que facilita a comunicação no ambiente de trabalho, e permite o desenvolvimento das habilidades interpessoais”, destacou.

Almeida apontou também que a motivação promovida pelo esporte contribui na execução do trabalho. “Algumas equipes, como as de futsal, são formadas por servidores de várias secretarias. Conhecer e conviver com as pessoas que desenvolvem processos em outras unidades ou outras áreas, acaba melhorando na comunicação intersetorial”, considerou.

O diretor adiantou que as Olimpíadas do Servidor integram a programação especial de atividades preparada pelo Mês do Servidor, em outubro. “Além dos jogos e cerimônia de premiação, teremos também cursos, palestras e oficinas, que serão divulgados em breve”, afirmou.

Neste ano, as Olimpíadas do Servidor contam com 36 modalidades, dentre elas futebol, futsal, voleibol, basquetebol, natação e malha, distribuídas nas categorias feminina, masculina, mista, livre e master. Também haverá partidas de xadrez, truco, tranca, buraco, cacheta, tênis, dominó, malha e sinuca.

Uma das práticas esportivas que estrearam nesta edição das Olimpíadas dos Servidores é voleibol misto, que reúne homens e mulheres na mesma equipe. A técnica de Gestão Pública da Diretoria de Planejamento, Tatiene Matoba de Avila, integra o time com servidores das secretarias municipais de Planejamento, Orçamento e Tecnologia, Saúde, Recursos Humanos e Governo. “Estou adorando participar, é uma boa experiência para conhecer pessoas de outros setores. Nos treinos, participam também os times da Saúde e da Educação, então dá para interagir com muita gente. Estava sem praticar nenhum esporte, comecei só pelas Olimpíadas, e espero participar da próxima edição também”, contou.

Juntamente com a Secretaria Municipal de Recursos Humanos, participam também da organização das Olimpíadas do Servidor a FEL e a Associação dos Funcionários Municipais de Londrina (AFML). O evento conta ainda com apoio do Sindicato dos Servidores Municipais de Londrina (Sindserv).

Juliana Gonçalves/NC/PML