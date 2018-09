Londrix publica edital para seleção de projetos literários

Evento recebe propostas para lançamentos de livros, atividades infantis, oficinas, debates, entre outras ações, até o dia 17 de outubro

O Festival Literário de Londrina (Londrix) vai selecionar trabalhos dos candidatos que queiram apresentar propostas para a próxima edição, que acontecerá de 12 a 17 de março de 2019, e vai comemorar 15 anos de atuação. O evento recebe propostas para lançamentos de livros, atividades infantis, oficinas, escritor para o Projeto Dedo de Prosa, além de debates e palestras de escritores de âmbito nacional e londrinenses, em alinhamento com o tema “Literatura: Ecos de Resistência”.

O candidato deverá inscrever apenas uma proposta em cada uma das seis categorias disponíveis e é vetada a participação de funcionários públicos municipais de Londrina. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 17 de outubro, pela internet - no site do festival https://londrixliterario.wixsite.com/festivalliterario. É necessário enviar uma cópia da proposta, o currículo, e preencher a ficha de inscrição. Pelo correio, o candidato deverá enviar uma cópia da sua proposta, o currículo, e a ficha de inscrição preenchida para o Festival, na Avenida Arthur Thomas, 342, CEP 86065-000, Londrina.

Na seleção, a curadoria do festival vai se basear nos seguintes critérios: análise de currículo, representatividade na área literária, tema da proposta e perfil do Festival. A programação do “Londrix” em 2018/19 será definida a partir das inscrições de escritores, via Edital de Seleção. O resultado será divulgado em 30 de outubro de 2018 através do site do Londrix. Outras informações sobre o edital podem ser obtidas pelo e-mail festivalliterariodelondrina@bol.com.br ou por meio do site https://londrixliterario.wixsite.com/festivalliterario.

Valores

Os valores a serem pagos são diferenciados para cada categoria: Debates/Palestras - Nacional: serão selecionados seis trabalhos com valor de R$ 2 mil cada; Debates/Palestras: seleção de oito trabalhos com valor de R$ 1 mil cada; Lançamento de Livros: serão aceitos 15 trabalhos e não há pagamento de cachê nesta categoria; Atividades Infantis: dois trabalhos nesta categoria com valor de R$ 1 mil cada; Oficina: um trabalho será selecionado com valor de R$ 1,5 mil; Escritor para o Dedo de prosa: serão escolhidos cinco escritores londrinenses, sendo que cada um fará duas edições em locais diferentes, com valor de R$ 400,00 cada, totalizando, R$ 800,00.

Sobre o Festival

O Londrix reúne, promove, valoriza e difunde autores representativos da literatura brasileira, além de transitar entre todas as formas de manifestação artístico-literária em debates, palestras, performances, saraus, shows, peças, oficinas, feira de livros e projetos de extensão à comunidade.

Neste sentido, cumpre a função de interface que conecta escritores, editores e o público na cadeia de produção-circulação do livro e serviços da cultura correlatos. Na 15ª edição, o enfoque será “Quem está produzindo a literatura de recusa, denúncia e ação no interior do campo literário brasileiro?”.

A realização é do grupo Atrito Arte Artistas e Produtores Associados (AARPA), com patrocínio da Prefeitura de Londrina, por meio do Programa Municipal de Incentivo à Cultura (Promic), e parceria da Universidade Estadual de Londrina (UEL).

Atividades do Londrix

“Um Dedo de Prosa”: promove o encontro de escritores com estudantes do Ensino Médio de escolas públicas, para uma conversa sobre literatura, visando aproximar criadores e leitores. Nesta edição vai atender a periferia e distritos de Londrina.

“Encantamentos Poéticos”: direcionada ao público acima de 60 anos e realizada em parceria com a Secretaria Municipal do Idoso, que cede os espaços dos Centros de Convivência da Pessoa Idosa (CCIs), da região leste e oeste, além da divulgação entre o público atendido pelos mesmos. O projeto realiza encontros semanais com objetivo de estimular a leitura e compreensão dos idoso, levando-os a descobrir o prazer da leitura literária e a tomar contato com poetas da língua portuguesa contemporâneos.

“Assalto Literário”: performance lítero-teatral, realizada em locais de aglomeração de público como feiras, praças e locais públicos em geral, os artistas recitam poesias e distribuem livros. O grupo já distribuiu mais de 3 mil livros, entre contos, crônicas, romances, poesias e textos dramatúrgicos.

“Sarauzinho”: direcionado ao público infantil, o projeto promove contação de histórias, com objetivo de divulgação literária e formação de público leitor. Por meio deste projeto, a Vila Cultural Cemitério de Automóveis recepciona crianças de escolas municipais, as quais, além do reconhecimento geográfico do ambiente cultural, ouvem e participam da leitura e declamação de poemas infantis e se divertem com as contações de história e show de palhaços.

“VII Mostra de Vídeo Poema- Londrix –15 anos”: visa provocar o encontro da palavra escrita com linguagens como o teatro, a fotografia, a televisão e o cinema. Será realizada de 1 a 10 de dezembro de 2018, no Museu Histórico Pe. Carlos Weiss de Londrina. Ao final, o público vota, por meio do site do Festival, e elege os melhores. Os vencedores serão conhecidos na data de realização do Festival.

“Concurso de Crônicas Cidade de Londrina”: é voltado a estudantes que estejam cursando o Ensino Médio nas escola da rede pública e particular. As crônicas serão avaliadas em parceria com a UEL, responsável pela correção e seleção dos melhores textos. Os autores das crônicas selecionadas serão homenageados, com a entrega de certificados, durante a realização do Festival.

Cronograma

Atividade 1 – “VI Mostra Londrix Vídeo Poema” - 01 a 10 de dezembro de 2018 - Museu Histórico “Pe. Carlos Weiss” de Londrina, rua Benjamin Constant, 900.



Atividade 2 – Mesas de Debate, Palestras, Café Filosófico, Lançamento de Livros, Feira, Atividades Infantis - 12 a 17 de março de 2019- Museu Histórico Pe. Carlos Weiss de Londrina, rua Benjamin Constant, 900.

Atividade 3 – “Encantamentos Poéticos” - setembro a novembro de 2018- Centros de Convivência do Idoso (CCIs) Leste e Oeste. Responsável: Secretaria Municipal do Idoso - Cleir Jorge Brandão.

Atividade 4 – “Sarauzinho” - setembro a novembro de 2018 e março de 2019- Vila Cultural Cemitério de Automóveis, avenida Arthur Thomas, 342.

Atividade 5 – “Assalto Literário” - diversas regiões da cidade, em áreas públicas; agosto de 2018 a março de 2019

Atividade 6 – “Um Dedo de Prosa” e “Encantamentos Poéticos” - 13 de março de 2019 - Centro Cultural Lupércio Luppi, avenida Saul Elkind, 790.

Atividade 7 – “Exposição Poesia e Imagem”&“Concurso de Crônicas Cidade de Londrina” - 12 de março de 2019- Biblioteca Pública Municipal Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, avenida Rio de Janeiro, 413.

Atividade 8 – “Um Dedo de Prosa” – outubro a novembro de 2018 e março de 2019- colégios periféricos e dos distritos.

