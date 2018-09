Debates da 2ª Conferência do Plano Diretor serão retomados no sábado (22)

Encontro teve início no último sábado (15), mas para garantir a qualidade da discussão, os debates foram interrompidos e serão retomados do ponto onde pararam as votações

No próximo sábado (22) serão retomados os trabalhos da 2ª Conferência Municipal de Revisão do Plano Diretor. Isso porque, eles foram iniciados no último sábado (15), mas dado o avançado da hora precisaram ser interrompidos. A continuidade dos debates terá início às 8h, no auditório da UniCesumar, localizado na Avenida Santa Mônica, 450. Para participar não é necessário se inscrever antecipadamente.

De acordo com o presidente do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Londrina (IPPUL), Roberto Alves Lima Junior, a decisão por continuar as discussões no final de semana seguinte deu-se para garantir a qualidade dos debates, visto que a 2ª conferência começou às 8h e foi até às 20h45. “Dado o avançado da hora e a quantidade de destaques e alterações propostos no Regimento Interno e no texto da minuta de lei, decidimos por interromper os debates e retomar no próximo sábado para garantirmos a qualidade das discussões e a efetiva participação popular”, explicou.

Os trabalhos continuarão do tópico onde pararam, por isso poderão votar os mesmos delegados que estiveram presentes na 2ª Conferência Municipal, ou seja, 67 delegados. Ao todo, mais de 120 pessoas marcaram presença no encontro de sábado. Foram propostas alterações no texto da minuta de lei e no Regimento Interno, o que demandou tempo para os debates e votação.

As alterações propostas e votadas durante o encontro devem estar disponíveis no site do IPPUL ainda no início desta semana. Após os debates, votação e aprovação do texto da minuta, o documento deverá ser encaminhado para análise na Câmara Municipal, o que deve acontecer até o final de setembro. Os vereadores terão até o dia 24 de dezembro deste ano para avaliarem e aprovarem o texto.

As diretrizes contidas no texto do Plano Diretor de Londrina guiarão os trabalhos do poder público pelos próximos 10 anos. Por isso, os técnicos da Prefeitura de Londrina trabalham em prol da participação popular da maneira mais plural possível, buscando dar transparência a todos os passos realizados na construção do documento. Os interessados podem acessar a minuta da lei e outros documentos sobre a revisão do Plano Diretor no site do IPPUL, pelo link http://ippul.londrina.pr.gov.br/index.php/plano-diretor-2018-2028/etapa-iv-minuta-de-lei.html.

A elaboração do Plano Diretor segue o preconizado na Lei 10.257, de 10 de julho de 2001, Estatuto da Cidade, que regulamenta os artigos 182 e 183 da Constituição Federal e estabelece diretrizes gerais da política urbana.

Ana Paula Hedler/NCPML