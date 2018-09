Londrina é vice-campeã dos Jogos da Juventude do Paraná (JOJUPs)

A cidade esteve representada com mais de 400 atletas e conquistou cinco troféus de ouro; delegação recebeu o título de mais disciplinada do evento

No último final de semana, a cidade de Londrina sagrou-se vice-campeã geral da 31ª edição dos Jogos da Juventude do Paraná (JOJUPs), evento sediado em Toledo, na região oeste do estado. Após contabilizar 436 pontos na classificação final, a delegação londrinense conquistou a segunda posição na tabela, ficando atrás apenas de Curitiba, que garantiu o título com 496 pontos. Na terceira colocação ficou Maringá, que encerrou sua participação somando 429 pontos. Além de repetir o segundo lugar do torneio, também obtido na edição anterior, quando foi anfitriã, dessa vez Londrina ainda faturou o Troféu Disciplina.

Ao todo, nos nove dias de evento, foram cinco troféus de campeão para Londrina, que vieram com títulos no futsal, handebol e taekwondo, na categoria masculino, e com a ginástica rítmica e o taekwondo feminino. Outras nove modalidades ficaram com o segundo lugar, e duas alcançaram o bronze. A cidade participou de 16 das 18 modalidades disputadas nesta edição, com atletas também no atletismo, judô, basquete, badminton, ciclismo, karatê, natação, rugby, tênis, tênis de mesa, voleibol e vôlei de praia. Cerca de 420 pessoas integraram a delegação, entre atletas e comissão técnica. Participaram dos Jogos 82 municípios.

Dentre as campeãs, esteve a Seleção Londrinense de Futsal Masculino, que se tornou duodecacampeão da modalidade. Com doze conquistas, Londrina é a maior vencedora desta modalidade no histórico da competição, à frente de Curitiba, com sete ouros, e Maringá, com três. Outro destaque coletivo foi a equipe Sub-18 da Seleção Londrinense de Handebol, que trouxe de Toledo o tricampeonato para a modalidade. O time venceu as cinco partidas que realizou na competição, contra Toledo, Iporã, Campo Mourão, Astorga e Maringá, na final do campeonato.

O presidente da Fundação de Esportes de Londrina (FEL), Fernando Madureira, destacou que o desempenho de Londrina nos JOJUPs 2018 consolida o processo de evolução que o esporte local vem construindo nos últimos anos. Ele frisou que a delegação contou com um número maior de atletas e de modalidades em relação à última vez que o município disputou os jogos em uma outra cidade. “Mais uma vez, estivemos muito perto do título e conseguimos fazer uma excelente campanha, construída com muita dedicação e alto nível técnico. Foi possível reduzir a distância em pontos para Curitiba em comparação ao ano passado, e a delegação encerrou como cidade mais disciplinada. Estamos felizes com o resultado, mas o principal é que hoje há uma maior procura por diferentes modalidades em Londrina e o fortalecimento do incentivo ao esporte pela Prefeitura, proporcionado pelo FEIPE”, ressaltou.

Madureira ainda lembrou que Londrina sediará, em breve, outros eventos esportivos importantes como os Jogos Abertos do Paraná (Japs), que começam no próximo final de semana na cidade. “Além disso, a cidade voltará a receber os JOJUPs já em 2019, e ainda a fase final dos Jogos Escolares do Paraná, em 2020”, completou.

De acordo com o diretor técnico da FEL e chefe da delegação de Londrina no 31º JOJUPs, Claudemir Fattori, o resultado positivo conquistado pelo município em um evento estadual traz forças para dar continuidade aos trabalhos de organização dos eventos, bem como ao fomento ao esporte local. “É importante agradecer às secretarias e órgãos da Prefeitura que nos deram suporte no JOJUPs, incluindo Obras, Gestão Pública, Governo e outros. A intenção é possibilitar ainda mais consistência ao nosso esporte, buscando formas de aprimorar o FEIPE para beneficiar os praticantes de várias modalidades”, disse.

Todos os resultados e informações sobre os Jogos da Juventude do Paraná (JOJUPs) estão disponíveis no endereço http://www.jogosdajuventude.pr.gov.br/.



Desempenho de Londrina nos JOJUPs



ATLETISMO

2º - Masculino

2º - Feminino



BADMINTON

4º - Feminino

3º - Masculino



BASQUETE

2º - Feminino

3º - Masculino



CICLISMO

6º - Feminino

6º - Masculino



FUTSAL

4º - Feminino

1º - Masculino



GINÁSTICA RÍTMICA

1º lugar



HANDEBOL

1º - Masculino



JUDÔ

9º - Feminino

4º - Masculino



KARATÊ

13º - Feminino

2º - Masculino



NATAÇÃO

6º - Feminino

6º - Masculino



RUGBY

4º lugar



TAEKWONDO

1º - Feminino

1º - Masculino



TÊNIS

5º - Feminino

2º - Masculino



TÊNIS DE MESA

4º - Feminino

2º - Masculino



VOLEIBOL

6º - Feminino

2º - Masculino



VÔLEI DE PRAIA

2º - Feminino

2º - Masculino

Renan Oliveira/NC/PML