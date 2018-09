Unimed Londrina entrega 26 cadeiras de rodas na próxima quarta-feira

Somando todas as edições, campanha Eu Ajudo na Lata alcança marca de 100 equipamentos doados a instituições beneficentes

A sexta edição da campanha Eu Ajudo na Lata, da Unimed Londrina, irá distribuir 26 cadeiras de rodas para oito instituições de Londrina e região. Amanhã, dia 19, a partir das 8h30, no auditório da sede administrativa da Unimed (Av. Ayrton Senna, 1065), será realizada a cerimônia de entrega e a divulgação da quantidade de equipamentos que cada entidade irá receber.

Neste ano, a organização conseguiu comprar 22 cadeiras de rodas. Além disso, a cada cinco equipamentos obtidos com a venda dos lacres de alumínio arrecadados, a Unimed Londrina se comprometeu a doar uma cadeira. Destes 26 equipamentos, um é especial: ele foi adquirido para suprir as condições específicas de uma criança atendida pela Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) de Tamarana.

A quantidade dos equipamentos de mobilidade foi definida por meio de uma enquete disponibilizada no site da Unimed Londrina.

Cinco instituições participaram

Apae de Tamarana (Tamarana – PR), Centro Social Coração de Maria (Londrina - PR), Congregação de Irmãs Pequena Missão para Surdos (Londrina – PR), Hospital Cristo Rei (Ibiporã – PR) e Sociedade São Vicente de Paulo - Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro (Alvorada do Sul – PR). Independente do número de votos obtidos na enquete, cada entidade tem garantida pelo menos uma cadeira.

Além das cinco instituições, as secretarias municipais de educação de Londrina e Ibiporã, que contribuíram com a campanha, e a Pastoral de Criança, que foi indicada pela Dona Ivone – que com a ajuda de amigos e parentes, arrecadou quase 140 garrafas pet de 2 litros cheios de lacres – ganharão uma cadeira de rodas cada.

Com a entrega das 26 cadeiras de rodas desta edição, mais o número de equipamentos entregues em anos anteriores, a campanha alcança a marca de 100 itens doados. “É um marco muito satisfatório. Conseguimos isso graças às parcerias e à comunidade que contribuíram para este número”, comemora a gerente de Sustentabilidade da Unimed Londrina, Fabianne Piojetti.

A campanha Eu Ajudo na Lata é organizada pela Unimed Londrina. A iniciativa estimula a reciclagem ao arrecadar anéis de lata de alumínio que serão revertidos para a compra de cadeiras de rodas.

Asimp/Unimed/Londrina