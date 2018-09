Academia Madureira e Taekwondo comemora 24 anos de história e dez anos da 1ª medalha olímpica

Fernando Madureira é um dos maiores nomes do Taekwondo nacional. Após encerrar sua carreira como atleta, iniciou uma história de sucesso para compartilhar tudo o que aprendeu e vivenciou no esporte. Foi o início da Academia Madureira Taekwondo, fundada há 24 anos.

De lá para cá, o atual grão mestre de Taekwondo 7º Dan, também se dedicou à formação de atletas e foi técnico da Seleção Brasileira por 12 anos, com participação em três Jogos Olímpicos: Pequim/2008, Londres/2012 e Rio 2016, nesta última como analista tático.

Em 2008, há exatos dez anos, foi o técnico da atleta Natália Falavigna na conquista da primeira medalha olímpica da história do Taekwondo brasileiro.

Comemoração

Para comemorar duas datas tão especiais, a Academia Madureira realizou no sábado (15/09) o Jantar de Aniversário e dez anos da medalha olímpica.

O evento contou com a exibição da medalha de bronze conquistada em Pequim 2008 e a atleta Natália Falavigna foi representada pelos pais, Ana Maria e Manuel. Ao lado de Fernando Madureira, eles se emocionaram ao rever as imagens da conquista inédita e reportagens sobre o grande dia na China.

Outra presença especial foi a do mestre Sidney, primeiro professor de Taekwondo de Fernando Madureira.

O cerimonial também contou com muitas lembranças da história da Academia Madureira e homenagens a parceiros, professores, atletas e patrocinadores que apóiam a Equipe Madureira.

Foi uma bela noite de comemoração e muitas emoções. No encerramento, foi realizado o sorteio da rifa promovida para arrecadar fundos para levar atletas para o Brazil Open de Taekwondo, que será em Foz do Iguaçu, nos dias 19 a 21/10.

Atualmente a Equipe Madureira continua formando talentos do esporte e também contribui com a educação e formação de crianças, jovens e adultos que desfrutam dos benefícios do Taekwondo para ter mais saúde e qualidade de vida.

Janaína Castro/Asimp