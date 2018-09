Londrinenses brilham no Troféu Brasil de atletismo

Formadas na equipe Londrina/Caixa, Livia Avancini e Adelly Oliveira subiram ao pódio na competição mais importante da modalidade no país

A equipe Londrina/Caixa/IPEC fechou sua participação no Troféu Brasil de atletismo com dois resultados bastante expressivos. Adelly de Oliveira Santos subiu ao lugar mais alto do pódio nos 100 metros com barreiras, e Livia Avancini faturou a medalha de bronze no arremesso de peso.

Destaques em suas provas há algumas temporadas, Livia e Adelly são atletas nascidas em Londrina e formadas no Projeto Londrina Atletismo, que possui quase 20 anos de história. Vice-campeã do Troféu Brasil nas duas últimas temporadas, Livia conquistou o bronze em Bragança Paulista ao atingir a marca dos 16 metros. Aos 25 anos, a arremessadora é a atleta mais antiga em ação na equipe londrinense.

“Estou muito feliz com mais essa medalha. É uma conquista importante se manter entre as melhores na sua prova. E poder levar o nome da minha equipe e da cidade em destaque em cenário nacional. Só tenho a agradecer mais uma ver pelo apoio e dedicação de todos, em especial da minha técnica Silvana Vieira”, destacou Livia, que começou a treinar em 2002.

Para Adelly, a conquista também teve um gostinho especial. Vencedora dos 100 metros com barreiras em 2015, ela voltou ao topo do pódio após duas temporadas difíceis. “Essa medalha veio para lavar minha alma, reafirmar que eu posso mesmo”, bradou.

A londrinense de 31 anos é formada no Projeto Londrina Atletismo, onde foi descoberta e iniciou sua carreira ainda adolescente. A dona da melhor marca do Brasil nos 100 metros com barreiras na atualidade voltou a representar a equipe de Londrina neste ano, depois de passar algumas temporadas em equipes grandes de São Paulo.

Para o técnico Gilberto Miranda, as conquistas evidenciam o potencial formador da equipe. “Nosso trabalho é feito pensando sempre no atleta, a longo prazo, respeitando etapas. E o resultado é este. São duas atletas criadas e moldadas conosco, e entre as principais do Brasil hoje”, reforçou.

Outros atletas formados pela equipe de Londrina, mas que hoje representam agremiações no estado de São Paulo, também brilharam na maior competição do atletismo nacional. Tatiane Raquel da Silva venceu as provas dos 5000 metros e 3000 metros com obstáculos, mesmo resultado que Alexsandro do Nascimento de Melo obteve no salto triplo e no salto em distância.

Rafael Souza/Asimp