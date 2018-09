Rodrigo Faro revela que mantem hábitos antigos na criação de seus filhos

"Sempre li livros para minha filha dormir"

Na era onde os pais só colocam "Galinha Pintadinha" para as crianças, um pai que ainda lê livros para seus filhos vai meio que na contramão da modernidade. "Sempre li livros para minha filha dormir", afirmou Rodrigo Faro ao participar com sua filha Maria Viel Faro de um vídeo do canal "Hi Gorgeous", apresentado pela brasileira Anna Layza.

Fenômeno no YouTube e com quase 5 milhões de inscritos, a youtuber recebeu o apresentador e sua filha em sua “Mansão dos Sonhos” nos Estados Unidos. E como não poderia deixar de ser, o trio se divertiu com as trapalhadas dos personagens Alfred, Zangada, Shangri-La e Crock, que interpretaram a história dos Três Porquinhos.

Anna Layza também participou de um vídeo do canal da Maria Viel Faro, que ficou encantada com a “Mansão dos Sonhos” e, principalmente, com a piscina de bolinhas do local. Elas aproveitaram para fazer o desafio dos 5 segundos e deram muitas gargalhadas.

Assista ao vídeo com Anna Layza, Rodrigo Faro e Maria Viel Faro no canal "Hi Gorgeous": https://www.youtube.com/watch?v=5w174VrelJs

MF Press Global