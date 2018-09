Mais de 100 modelos agitam desfile do ‘Musa do Brasileirão 2018’

O concurso que elege as mais belas representantes dos times brasileiros de futebol promoveu, no fim de semana, um desfile de biquíni para apresentar algumas inscritas. O evento do Musa do Brasileirão 2018 aconteceu em São Paulo e reuniu mais de 100 modelos de todo o país. Realizado pela M2 Mídia, o projeto está em sua sexta edição.

Em 2017, o Musa do Brasileirão recebeu pouco mais de 5 mil inscrições, e este ano pretende bater o recorde de 10 mil candidatas na disputa pela faixa dos seus respectivos times. Entre as concorrentes, algumas enfrentaram longas distâncias para participar do evento. Caso da policial militar Lady Oliveira, 40 anos, da Bahia. “É a realização de um sonho disputar o título. As pernas tremeram, mas fiz um belo desfile”, disse.

Quem também viajou para estar no evento foi a modelo paranaense Thay Lupi, 19 anos. Ela é candidata do Londrina Esporte Clube. “Há dois anos venho ensaiando minha participação no concurso (risos), só agora tomei coragem. Estou bem confiante”, contou. Também animada com a disputa, a relações públicas Jéssica Paixão, conhecida como Barbie Black, segue focada. “Estou caprichando na dieta e nos treinos para conquistar a faixa de Musa da Ponte Preta”, disse a bela de 28 anos.

Eleita a mais ousada da noite, a modelo Pri Kimura surgiu na passarela apenas com um biquíni de fita adesiva. A candidata do Santos ganhou aplausos e muitos elogios. “Vim pra causar”, avisou. Neste ano, a morena participará de outro concurso: o Musa do Brasil 2018. Ela foi escolhida para representar o estado de Goiás. “Sou ambiciosa, quero dois títulos de uma vez”.

O Musa do Brasileirão é dividido em duas etapas. Na primeira fase, quando serão eleitas as musas de cada time, as candidatas serão avaliadas por fotos e escolhidas pela organização. Na etapa seguinte, a final do concurso, as musas dos times desfilam para avaliação dos jurados. Serão observados três quesitos: beleza, desenvoltura e postura na passarela.

As inscrições continuam abertas até o dia 30 de setembro e podem ser feitas no site www.musadobrasileirao.com/inscricao.

Eduardo Graboski/M2 Mídia

