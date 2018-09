Educação realiza cadastramento de crianças que não estão matriculadas

Cadastro para os Pré I e Pré II da Educação Infantil será realizado até o dia 5 de outubro na Secretaria Municipal de Educação

A Secretaria Municipal de Educação de Ibiporã iniciou ontem (17) o cadastramento de crianças que ainda NÃO estão matriculadas, para os Pré I e Pré II da Educação Infantil. O registro será realizado até o dia 5 de outubro, na sede da Secretaria, localizada à Av. Prefeito Mario de Menezes, 1.013, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas.

Para o Pré I, serão cadastradas crianças nascidas no período de 01/04/2014 a 31/03/2015, e, para o Pré II, de crianças nascidas no período de 01/04/2013 a 31/03/2014.

Para o cadastramento, são necessários a certidão de nascimento da criança (cópia), fatura da Copel (cópia) atualizada em nome dos pais/ou responsável legal e RG da mãe/ou responsável legal.

O cadastro será realizado de acordo com o georreferenciamento previsto na LDB 9.394/96 (Lei Nº 11.700/208). Os dados informados no cadastro deverão ser posteriormente confirmados no ato da matrícula.

NCPMI