Casa da Mulher oferta oficinas de “Bico de Crochê” e “Patch Apliqué”

Cursos são gratuitos e prioritários para mulheres acima de 18 anos em situação de vulnerabilidade social e econômica

A Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres, por meio da Casa da Mulher – Centro de Formação e Ações Integradas, está com inscrições abertas para duas oficinas. De “Bico de Crochê”, que acontecerá nos dias 20 e 27, às 14 horas, e de Patch Apliqué, que será realizada nos dias 21, 28 deste mês e 5 de dezembro.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas na Casa da Mulher, no telefone 3378-0111. As vagas são limitadas. Os cursos da Casa da Mulher são destinados, prioritariamente, a mulheres acima de 18 anos em situação de vulnerabilidade social e econômica. As oficinas acontecerão na sede da Casa da Mulher, localizada na Rua Valparaíso, 189, esquina com a Avenida Higienópolis.

Sobre o local

A Casa da Mulher é um espaço voltado à capacitação das mulheres que se encontram em situação de vulnerabilidade social. O local busca realizar atividades formativas, preventivas e profissionalizantes, possibilitando uma fonte alternativa de renda para as participantes. São promovidos projetos que possibilitam alternativas de trabalho e geração de renda para mulheres excluídas do mercado de trabalho.

Dayane Albuquerque/NCPML