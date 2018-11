Michele Neres, do Musa do Brasil, empina o bumbum em ensaio: “celulite passa longe”

A modelo Michele Neres, representante do Pará no Musa do Brasil 2018, mostrou toda a sua boa forma durante ensaio de lingerie. Se preparando para a final do concurso que acontece em dezembro, na cidade de São Paulo, a beldade falou dos cuidados com o bumbum. Aliás, essa é a parte preferida do seu corpo. Aos 24 anos, ela ostenta 104cm de derrière. “Todo mundo elogia o meu bumbum, é paixão nacional. Então os meus cuidados com ele são redobrados. É claro que os procedimentos estéticos são milagrosos, principalmente a corrente russa. Tomo choquinhos toda semana para ficar com o bumbum assim durinho e empinado”, contou aos risos. “E pra completar, todo dia antes de dormir, passo um creme para assadura de bebês. A pele fica lisinha, aqui a celulite passa longe”, garantiu.

E não é só o bumbum da musa que chama a atenção. Ela tem medidas bem generosas. Com 1,56m de altura, ela ostenta 94cm de busto e 58cm de cintura. “Não pretendo mexer no corpo. Gosto da beleza mais natural. Se as mulheres soubessem o quanto é horrível um bumbum de gel, elas nem colocariam”, opina.

Entre um clique e outro, a Musa do Pará 2018 ainda alfinetou as suas concorrentes que já gastaram fortunas com cirurgiões plásticos. “Algumas colocam tanto silicone que parecem que vão explodir. Não adianta ter um bumbum gigante, é preciso cuidar dele. Tamanho não ganha concurso”, avisou. “Estou na minha melhor forma e pronta para vencer, não sou toda montada”.

Eduardo Graboski/M2 Mídia