Londrina Atletismo renova com primeiro patrocinador para 2019

Pelo quarto ano consecutivo, instituição será parceira do projeto. Objetivo é fortalecer equipe visando Jogos Escolares da próxima temporada

Dando continuidade ao planejamento para a temporada 2019, o Projeto Londrina Atletismo confirmou a renovação de seu primeiro patrocinador para a próxima temporada. Integrante do time de apoiadores do projeto, o Colégio Ética firmou contrato até o final do próximo ano.

Este será o quarto ano em que o Colégio Ética estará ao lado da equipe londrinense. Através do novo acordo, a instituição de ensino vai disponibilizar 12 bolsas de estudos integrais para os ensinos Fundamental e Médio, um investimento que beira a casa dos R$ 90 mil anuais.

O objetivo para a próxima temporada é fortalecer a equipe do Colégio Ética visando os Jogos Escolares do Paraná 2019. “O Projeto Londrina Atletismo tem uma história de formação e dedicação ao esporte da cidade e região muito rica. Estamos muito felizes em poder participar deste trabalho e contribuir diretamente com a formação social destes jovens”, afirmou o diretor de esportes do Colégio Ética, Frank Nóbrega.

Em dois anos, a parceria já colheu alguns frutos importantes. Foram três convocações para seleção brasileira escolar, com João Ricardo Canonico no Sul-Americano Escolar do ano passado, Maria Eduarda Gonçalves na Gymnasíade e Giovanna Nogueira Vespero no Sul-Americano Escolar, ambas em 2018. Somam-se a essa galeria, seis títulos escolares estaduais.

“Essa é uma parceria de extrema importância para o Projeto Londrina Atletismo. Temos uma visão de futuro que une esporte e educação, dois pilares fundamentais para a formação destes jovens. Queremos também fortalecer a equipe e continuar a busca por resultados importantes para a próxima temporada”, destacou o gestor do Projeto Londrina Atletismo, Gilberto Miranda.

Rafael Souza/Asimp