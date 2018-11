O Miss e Mister Londrina 2018/ 2019 foi sucesso

O evento contou com a participação de 40 candidatos, divididos em categorias infantil, juvenil e adulto.

Os pequenos deram um show na passarela e roubaram a cena... O teatro estava lotado, e contou com o apoio de mais de 40 empresa patrocinadoras.

Quem fez abertura oficial do evento foi o assessor do Prefeito Marcelo Belinati, Sr Átila Vaqueiro que trouxe a seguinte mensagem "que são importantes eventos como este para a cidade de Londrina, onde destaca a beleza e juventude, e parabenizou todos os participantes". Lembrando que o evento contou com apoio da prefeitura de Londrina e Codel.

Também estiveram como destaque no evento Miss Global Internacional Bárbara Victorelli, a Miss Paraná Mundo Maisa Sanvi a Miss Nikkey Paraná Luana Terabe e outras misses e Misters de nossa região.

Quem conduziu o evento foi o jornalista Thiago Nassif e a apresentadora Fernanda Charif, que deram um show de desenvolvimento e simpatia.

A organização do Miss e Mister Londrina oficial é da promoter de eventos Bárbara Nakatsukasa da e-leven agency.

Agora os vencedores, seguem para etapa estadual.

Vencedoras

Miss Londrina Mundo 18 a 26 anos, Stefanie Rodrigues Zanon, 24 anos; Mister Londrina Teen 14 a 18 anos, Junior Luiz Gambini, 17 anos; Miss Londrina Teen 14 a 17 anos, Raffaela Santos Souza, 17 anos; Princesa Londrina Teen 14 a 17 anos, Ranielly Oliveira Lino, 15 anos; Miss Londrina Pré Teen 11 a 13 anos, Eduarda Rafaela Alves Fontana, 13 anos; Mister Londrina Kids de 7 a 10 anos, Carlos Eduardo Prata Martins, 9 anos; Miss Londrina Kids 7 a 10 anos, Maria Luíza Ferreira Cavalcante, 9 anos; Mini Miss Londrina de 3 a 6 anos, Eloisa Franchello Pavan, 5 anos; Mister Londrina Baby de 0 a 2 anos, Vítor Hugo Prata Martins,2 anos; Miss Londrina Baby de 0 a 2 anos, Valentina dos Santos oliveira, 1 e 8m; Mister Simpatia Londrina, Sofia Lopes Carneiro, 3 anos e Miss Simpatia Londrina, Carlos Eduardo Prata Martins, 9 anos.

Jurados

Miss Nikkey Paraná 2018 Luana Terabe; Jornalista Claudia Romariz; Adriana Azevedo maquiadora profissional com especialização em Paris do Studio Azevedo; Advogado Melquiades Arcoverde; Claudia Cavalcante - Fotografa Infantil da Criança mais fotogênica; Denise Martins Denes - graduada em letras e filosofia e modelo e atriz; Emilson Cribari: carque de futebol da Lázio, Nápoli e proprietário da Arena C25 soccer talent; Gustavo Godoy: Jornalista, Apresentador, digital Influencer e colunista do jornal União; Helion Lino Junior: Cirurgião Dentista; Miss Paraná CNB 2018 -Maisa Sanvi; Patricia Kato tecnologa em Estética facial, corporal e embelezamento; Rubia Muriel esteticista da Rubia Muriel Estetic Center e Thiago Juliani coordenador do Miss e Mister Paraná CNB.

Apoio: GRUCOM - Grupo União de Comunicação - Jornal União.

